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Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay Kararını Açıkladı: Nedenlerini Tek Tek Sıraladı

Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay Kararını Açıkladı: Nedenlerini Tek Tek Sıraladı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.04.2025 - 22:04

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Nisan'da yapılacak olan Olağanüstü Kurultay'da aday olmayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, bu kararının nedenlerini tek tek sıraladı.

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Kılıçdaroğlu, "Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aday olmama nedenlerini tek tek açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Aday olmama kararımın nedeni; “Aday olursan yüzüne tükürürler.” diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım.''

''Aday olmama kararımın nedeni; “Aday olursan yüzüne tükürürler.” diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım.''

''Aday olmama kararımın nedeni; “Aday olursan taşlarlar.” söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!

Aday olmama kararımın nedeni; “Hangi yüzle aday olacaksın!” diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir. Aday olmama kararımın nedeni; Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir.

Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun.

Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik.

 Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara…

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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sinan kemal

umarım birileri ısrar etmez, emekli politikacılar görmek istiyoruz

Osman

👍👍👏👏

Osman

💞💕❣💓🌹