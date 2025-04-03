Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay Kararını Açıkladı: Nedenlerini Tek Tek Sıraladı
Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay Kararını Açıkladı: Nedenlerini Tek Tek Sıraladı
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Nisan'da yapılacak olan Olağanüstü Kurultay'da aday olmayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, bu kararının nedenlerini tek tek sıraladı.
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Kılıçdaroğlu, "Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.
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''Aday olmama kararımın nedeni; “Aday olursan yüzüne tükürürler.” diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım.''
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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umarım birileri ısrar etmez, emekli politikacılar görmek istiyoruz
👍👍👏👏
💞💕❣💓🌹