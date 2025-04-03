Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mattia Ahmet' İçin Adım Attı: "Bu Acının Tarifi Yok''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mattia Ahmet' İçin Adım Attı: "Bu Acının Tarifi Yok''
Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukların güvenliği için talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Bu acının tarifi yok. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz' denildi.
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İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
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Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu kaybı yalnızca bir ailenin yaşadığı trajedi olarak değil, toplumu ilgilendiren bir uyarı olarak değerlendirdiği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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