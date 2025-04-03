Görüşmeye, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'nin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu olayın münferit bir vaka olarak ele alınmaması gerektiğini vurguladığı ve kalıcı çözümler için ilgili kurumlara talimat verdiği açıklandı. Adalet Bakanı Tunç'un süreci yakından takip edeceği ve adaletin en şeffaf, en titiz şekilde sağlanması için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.