onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mattia Ahmet' İçin Adım Attı: "Bu Acının Tarifi Yok''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mattia Ahmet' İçin Adım Attı: "Bu Acının Tarifi Yok''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.04.2025 - 21:22

Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukların güvenliği için talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Bu acının tarifi yok. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz' denildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu kaybı yalnızca bir ailenin yaşadığı trajedi olarak değil, toplumu ilgilendiren bir uyarı olarak değerlendirdiği vurgulandı.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu kaybı yalnızca bir ailenin yaşadığı trajedi olarak değil, toplumu ilgilendiren bir uyarı olarak değerlendirdiği vurgulandı.

Görüşmeye, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'nin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı. 

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu olayın münferit bir vaka olarak ele alınmaması gerektiğini vurguladığı ve kalıcı çözümler için ilgili kurumlara talimat verdiği açıklandı. Adalet Bakanı Tunç'un süreci yakından takip edeceği ve adaletin en şeffaf, en titiz şekilde sağlanması için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik. Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet’in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık. Bu acının tarifi yok. Evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
4
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın