2 Ay Ara Vermişti! Devlet Bahçeli Geri Dönüyor: İlk Gideceği Yer Belli Oldu
2 Ay Ara Vermişti! Devlet Bahçeli Geri Dönüyor: İlk Gideceği Yer Belli Oldu
Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından 14 Şubat'ta taburcu olan ve evinde istirahate çekilen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesaiye başlayacağı tarih belli oldu.
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77 yaşındaki Bahçeli’nin kalp kapakçığı değiştirilmesi sonrası mesaiye başlayacağı tarih merak konusu olmuştu.
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Kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesaiye başlayacağı tarih belli oldu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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