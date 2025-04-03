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Şanlıurfa'da Göçük: 4 İşçi Toprak Altında Kaldı

Şanlıurfa'da Göçük: 4 İşçi Toprak Altında Kaldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.04.2025 - 17:42

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kazı sonrası göçük meydana geldi. 4 işçi torak altında kaldı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi

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4 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

4 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sonrası yaşanan göçük altında kaldı.

Tonlarca toprağın altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Tonlarca toprağın altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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