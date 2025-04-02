Diyanet Çatalca Müftüsü Hakkında Harekete Geçti: Volkan Konak Hakkında ''Sahnede Gebermiş'' Demişti
Diyanet Çatalca Müftüsü Hakkında Harekete Geçti: Volkan Konak Hakkında ''Sahnede Gebermiş'' Demişti
KKTC'de verdiği konser sırasında aniden fenalaşan 58 yaşındaki usta sanatçı Volkan Konak, bayramın 1. günü hayatını kaybetti. Diyanet, Volkan Konak için ''Sahnede gebermiş'' diyen Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlattı.
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"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi.
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Volkan Konak'ın ani ölümü ülke genelinde büyük üzüntüye neden olurken Çatalca Müftüsü'nden Volkan Konak hakkında skandal sözler geldi.
Diyanet, bu paylaşımı yapan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlattı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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