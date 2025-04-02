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Diyanet Çatalca Müftüsü Hakkında Harekete Geçti: Volkan Konak Hakkında ''Sahnede Gebermiş'' Demişti

Diyanet Çatalca Müftüsü Hakkında Harekete Geçti: Volkan Konak Hakkında ''Sahnede Gebermiş'' Demişti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
02.04.2025 - 22:31

KKTC'de verdiği konser sırasında aniden fenalaşan 58 yaşındaki usta sanatçı Volkan Konak, bayramın 1. günü hayatını kaybetti. Diyanet, Volkan Konak için ''Sahnede gebermiş'' diyen Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlattı.

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"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi.

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi.

58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Volkan Konak'ın ani ölümü ülke genelinde büyük üzüntüye neden olurken Çatalca Müftüsü'nden Volkan Konak hakkında skandal sözler geldi.

Volkan Konak'ın ani ölümü ülke genelinde büyük üzüntüye neden olurken Çatalca Müftüsü'nden Volkan Konak hakkında skandal sözler geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, 'Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz?  Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet' demişti.

Diyanet, bu paylaşımı yapan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlattı.

Diyanet, bu paylaşımı yapan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Son günlerde kamuoyunda yer alan ve İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır' denildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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