Başsavcılık, sosyal medya üzerinden yapılan bu çağrıların “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “kamu düzenini bozma amacı taşıdığı” gerekçesiyle re'sen işlem başlattı. Süreç kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurularak, birçok X (eski adıyla Twitter) hesabı için erişim engeli talebinde bulunuldu.

Bu erişim engeli taleplerinden etkilenenler arasında gazeteciler de yer aldı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, söz konusu gelişmeyi kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Haskoloğlu, 2 Nisan boykotu çağrısını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarını paylaştığı gerekçesiyle hesabına erişim engeli talep edildiğini duyurdu.