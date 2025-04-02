Boykot Paylaşımları Sonrası Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun Twitter Hesabına Erişim Engeli Talebi
Boykot Paylaşımları Sonrası Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun Twitter Hesabına Erişim Engeli Talebi
2 Nisan boykotu çağrılarını paylaşan X kullanıcıları hakkında erişim engeli talep edildi. Bu kullanıcılardan biri de gazeteci İbrahim Haskoloğlu oldu.
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Twitter (x), Türkiye'de 700'den fazla hesaba erişim engeli talebi geldiğini duyurmuştu.
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Boykot çağrılarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Haskoloğlu şu ifadeleri kullandı:
İşte o pylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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