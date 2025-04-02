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Boykot Paylaşımları Sonrası Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun Twitter Hesabına Erişim Engeli Talebi

Boykot Paylaşımları Sonrası Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun Twitter Hesabına Erişim Engeli Talebi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.04.2025 - 00:32

2 Nisan boykotu çağrılarını paylaşan X kullanıcıları hakkında erişim engeli talep edildi. Bu kullanıcılardan biri de gazeteci İbrahim Haskoloğlu oldu.

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Twitter (x), Türkiye'de 700'den fazla hesaba erişim engeli talebi geldiğini duyurmuştu.

Twitter (x), Türkiye'de 700'den fazla hesaba erişim engeli talebi geldiğini duyurmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025 tarihinde tutuklanmasının ardından protesto süreci başladı. Bu süreç sonrası “2 Nisan boykotu” adıyla ekonomik faaliyetlere katılmama çağrısı yapıldı.

Boykot çağrılarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Boykot çağrılarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, sosyal medya üzerinden yapılan bu çağrıların “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “kamu düzenini bozma amacı taşıdığı” gerekçesiyle re'sen işlem başlattı. Süreç kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurularak, birçok X (eski adıyla Twitter) hesabı için erişim engeli talebinde bulunuldu.

Bu erişim engeli taleplerinden etkilenenler arasında gazeteciler de yer aldı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, söz konusu gelişmeyi kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Haskoloğlu, 2 Nisan boykotu çağrısını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarını paylaştığı gerekçesiyle hesabına erişim engeli talep edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Haskoloğlu şu ifadeleri kullandı:

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Haskoloğlu şu ifadeleri kullandı:

'Eğer Twitter haber hesaplarını kapatırsa tüm vatandaşlardan talebim Elon Musk'ı ve Tesla'sını boykot edin. Ben bugüne kadar sizlerin sesi olmaya çalıştım eğer bunu yapabilirlerse herkesin sesini tamamen keserler.'

İşte o pylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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