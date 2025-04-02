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Bakan Mehmet Şimşek, Yurt Dışı Yasağı Olan TÜSİAD Başkanlarını Brüksel'e Davet Etti: Savcılık Reddetti

Bakan Mehmet Şimşek, Yurt Dışı Yasağı Olan TÜSİAD Başkanlarını Brüksel'e Davet Etti: Savcılık Reddetti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
02.04.2025 - 22:18

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''hazırız'' dedi. Ancak işler ters gitti. 6 yıl aradan sonra yeniden başlayacak toplantıya Bakan Şimşek, yurt dışı çıkış yasağı olan TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'ı davet etti. NOW TV'nin haberine göre, Turan ve Aras’ın başvuruları savcılık tarafından reddedildi.

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AB ülkelerinin ABD'nin tarifeleri ve artan Çin rekabeti nedeniyle resesyon riski ile karşı karşıya kaldığı bir dönemde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı yeniden başlıyor.

AB ülkelerinin ABD'nin tarifeleri ve artan Çin rekabeti nedeniyle resesyon riski ile karşı karşıya kaldığı bir dönemde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı yeniden başlıyor.

Tam 6 yıl sonra yarın Brüksel'de gerçekleşecek ilk toplantı, iki ana bölümden oluşacak. Birinci bölümde, bakanlar düzeyinde Türkiye ve AB'nin makroekonomik görünümleri, rekabetçilik alanında atılabilecek adımlar ve yapısal reformlar masaya yatırılacak. Bu oturumlara Bakan Şimşek ve Komiser Dombrovskis eş başkanlık edecek.

İkinci bölümde de Türkiye ve AB iş dünyasının önde gelen temsilcileri, bakanlar ve komiserlerle bir araya gelerek ortak yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirecek. Toplantılara Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Kalkınma Konseyi Bankası gibi Avrupa merkezli finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de katılacak.

Bakan Şimşek, toplantılar kapsamında Dombrovskis ve Kos ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ilişkilerin geleceği ve olası işbirliği alanları ele alınacak.

İddiaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, yurt dışına çıkış yasağı olan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras’ı Brüksel’de düzenlenecek olan yatırımcı toplantısına davet etti.

İddiaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, yurt dışına çıkış yasağı olan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras’ı Brüksel’de düzenlenecek olan yatırımcı toplantısına davet etti.

NOW TV'nin haberine göre, Turan ve Aras’ın başvuruları savcılık tarafından reddedildi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmada, iktidarı sert bir dille eleştirmişlerdi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmada, iktidarı sert bir dille eleştirmişlerdi.

Konuşmanın ardından Aras ve Turan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve  mahkeme tarafından 20 Şubat'ta yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldılar.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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