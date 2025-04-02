Bakan Mehmet Şimşek, Yurt Dışı Yasağı Olan TÜSİAD Başkanlarını Brüksel'e Davet Etti: Savcılık Reddetti
Bakan Mehmet Şimşek, Yurt Dışı Yasağı Olan TÜSİAD Başkanlarını Brüksel'e Davet Etti: Savcılık Reddetti
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''hazırız'' dedi. Ancak işler ters gitti. 6 yıl aradan sonra yeniden başlayacak toplantıya Bakan Şimşek, yurt dışı çıkış yasağı olan TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'ı davet etti. NOW TV'nin haberine göre, Turan ve Aras’ın başvuruları savcılık tarafından reddedildi.
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AB ülkelerinin ABD'nin tarifeleri ve artan Çin rekabeti nedeniyle resesyon riski ile karşı karşıya kaldığı bir dönemde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı yeniden başlıyor.
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İddiaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, yurt dışına çıkış yasağı olan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras’ı Brüksel’de düzenlenecek olan yatırımcı toplantısına davet etti.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmada, iktidarı sert bir dille eleştirmişlerdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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