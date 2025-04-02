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Trump Yeni Vergileri Açıkladı: Türkiye'ye Yüzde 10 Gümrük Vergisi

Trump Yeni Vergileri Açıkladı: Türkiye'ye Yüzde 10 Gümrük Vergisi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
02.04.2025 - 23:26 Son Güncelleme: 02.04.2025 - 23:33

ABD Başkanı Donald Trump'ın merakla beklenen açıklaması sonunda geldi. Trump, 'Dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getiriyoruz' dedi.

Türkiye'nin de arasında bulunduğu diğer ülkelere en az yüzde 10 gümrük vergisi getirileceğini açıklayan Başkan Trump, 'Gümrük vergilerinden kurtulmak istiyorsanız üretiminiz ABD'de yapın' dedi.

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"Birazdan tarihi bir kararnameyi imzalayacağım" diyen ABD Başkanı Donald Trump, yeni vergileri açıklamak için kameraların karşısına geçti.

"Birazdan tarihi bir kararnameyi imzalayacağım" diyen ABD Başkanı Donald Trump, yeni vergileri açıklamak için kameraların karşısına geçti.

Trump, 'Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri, ekonomik bağımsızlığımızın duyurusu, ABD'nin altın çağı geliyor' diyen Başkan Donald Trump, dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 vergi getirileceğini açıkladı.

Trump, "ABD artık tek taraflı ekonomik teslimiyet politikasına devam edemez. Kendi halkımıza bakmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Trump, "ABD artık tek taraflı ekonomik teslimiyet politikasına devam edemez. Kendi halkımıza bakmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin de arasında bulunduğu diğer ülkelere en az yüzde 10 gümrük vergisi getirileceğini belirten Trump, 'Gümrük vergilerinden kurtulmak istiyorsanız üretiminiz ABD'de yapın' dedi.

'ABD artık hastalarımızı tedavi edecek kadar antibiyotik üretemiyor'' diyen Trump sözlerine şöyle devam etti: 

''Avrupa Birliği'nin dost olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bizi soyuyorlar, bunu görmek çok üzücü. Avrupa Birliği'ne yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacağız. ABD'ye gelen hemen hemen tüm mallara en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağız.'

Diğer ülkelerin durumu şöyle:

Çin: yüzde 34

Avrupa Birliği ülkeleri: Yüzde 20

Vietnam: Yüzde 46

Japonya: Yüzde 24

Güney Kore: Yüzde 36

İsviçre: Yüzde 31

İngiltere: Yüzde 24

Kamboçya: Yüzde 49

Pakistan: Yüzde 58

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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