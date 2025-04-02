Trump Yeni Vergileri Açıkladı: Türkiye'ye Yüzde 10 Gümrük Vergisi
Trump Yeni Vergileri Açıkladı: Türkiye'ye Yüzde 10 Gümrük Vergisi
ABD Başkanı Donald Trump'ın merakla beklenen açıklaması sonunda geldi. Trump, 'Dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getiriyoruz' dedi.
Türkiye'nin de arasında bulunduğu diğer ülkelere en az yüzde 10 gümrük vergisi getirileceğini açıklayan Başkan Trump, 'Gümrük vergilerinden kurtulmak istiyorsanız üretiminiz ABD'de yapın' dedi.
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"Birazdan tarihi bir kararnameyi imzalayacağım" diyen ABD Başkanı Donald Trump, yeni vergileri açıklamak için kameraların karşısına geçti.
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Trump, "ABD artık tek taraflı ekonomik teslimiyet politikasına devam edemez. Kendi halkımıza bakmak zorundayız" ifadesini kullandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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