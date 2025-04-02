Türkiye'nin de arasında bulunduğu diğer ülkelere en az yüzde 10 gümrük vergisi getirileceğini belirten Trump, 'Gümrük vergilerinden kurtulmak istiyorsanız üretiminiz ABD'de yapın' dedi.

'ABD artık hastalarımızı tedavi edecek kadar antibiyotik üretemiyor'' diyen Trump sözlerine şöyle devam etti:

''Avrupa Birliği'nin dost olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bizi soyuyorlar, bunu görmek çok üzücü. Avrupa Birliği'ne yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacağız. ABD'ye gelen hemen hemen tüm mallara en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağız.'

Diğer ülkelerin durumu şöyle:

Çin: yüzde 34

Avrupa Birliği ülkeleri: Yüzde 20

Vietnam: Yüzde 46

Japonya: Yüzde 24

Güney Kore: Yüzde 36

İsviçre: Yüzde 31

İngiltere: Yüzde 24

Kamboçya: Yüzde 49

Pakistan: Yüzde 58