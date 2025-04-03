Volkan Konak'ın Ani Ölümüne İlişkin KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama: "Ambulans 8 Dakika İçinde Ulaştı"
Volkan Konak'ın Ani Ölümüne İlişkin KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama: "Ambulans 8 Dakika İçinde Ulaştı"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, usta sanatçı Volkan Konak'ın sahnede fenalaşarak yaşamını yitirmesi sonrası ortaya atılan iddialara yanıt verdi.
Ambulansın olay yerine geç geldiği iddiasına Sağlık Bakanlığı, ''Ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde 8 dakika içinde olay yerine ulaşmıştır. Uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir' dedi.
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"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi.
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Ölümü sonrası Volkan Konak'a 'geç müdahale edildi' iddiası gündeme geldi. İddiaların ardından KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından videolu bir açıklama geldi.
"Kalp krizleri başta olmak üzere her türlü acil vakaya müdahale edebilecek en yeni donanıma sahip ambulanslarımız mevcuttur'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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