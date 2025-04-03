''Bize gelen bilgilere göre ilk andan itibaren sanatçımızda nabız, solunum ve şuur yoktu. 112 acil ekibimizin ilk müdahalelerinin ardından hasta hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş, burada acil servis ekibi ve alanında uzman doktorların tüm çabalarına rağmen maalesef olumlu bir sonuç alınamamıştır. Olaya intikal eden ambulans iddia edildiği gibi yetersiz bir ambulans olmayıp, 1 yıl içerisinde alınan yeni ambulanslardan olup, tam donanımlı ve tam randımanlı hizmet vermektedir. Bu nedenle dahiliye uzmanı doktor ve hemşirelerle birlikte ambulansın olay yerine zamanında ulaştığı, tıbbi ekipman cihaz ve ilaçların eksiksiz olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz.'