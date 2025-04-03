onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Volkan Konak'ın Ani Ölümüne İlişkin KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama: "Ambulans 8 Dakika İçinde Ulaştı"

Volkan Konak'ın Ani Ölümüne İlişkin KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama: "Ambulans 8 Dakika İçinde Ulaştı"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.04.2025 - 19:43

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, usta sanatçı Volkan Konak'ın sahnede fenalaşarak yaşamını yitirmesi sonrası ortaya atılan iddialara yanıt verdi. 

Ambulansın olay yerine geç geldiği iddiasına Sağlık Bakanlığı, ''Ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde 8 dakika içinde olay yerine ulaşmıştır. Uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi.

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi.

58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölümü sonrası Volkan Konak'a 'geç müdahale edildi' iddiası gündeme geldi. İddiaların ardından KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından videolu bir açıklama geldi.

Ölümü sonrası Volkan Konak'a 'geç müdahale edildi' iddiası gündeme geldi. İddiaların ardından KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından videolu bir açıklama geldi.

Olay anı ve müdahale anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan Sağlık Bakanlığı, 'Saat 23.29’da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne çağrı yapılmış, çağrının hemen ardından Yeni İskele‘den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibimiz, saat 23.37’de, yani tam 8 dakika içinde olay yerine ulaşmıştır. Uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir. Ekiplerimiz zamanında müdahale ederek, gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir' dedi.

"Kalp krizleri başta olmak üzere her türlü acil vakaya müdahale edebilecek en yeni donanıma sahip ambulanslarımız mevcuttur'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kalp krizleri başta olmak üzere her türlü acil vakaya müdahale edebilecek en yeni donanıma sahip ambulanslarımız mevcuttur'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bize gelen bilgilere göre ilk andan itibaren sanatçımızda nabız, solunum ve şuur yoktu. 112 acil ekibimizin ilk müdahalelerinin ardından hasta hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş, burada acil servis ekibi ve alanında uzman doktorların tüm çabalarına rağmen maalesef olumlu bir sonuç alınamamıştır. Olaya intikal eden ambulans iddia edildiği gibi yetersiz bir ambulans olmayıp, 1 yıl içerisinde alınan yeni ambulanslardan olup, tam donanımlı ve tam randımanlı hizmet vermektedir. Bu nedenle dahiliye uzmanı doktor ve hemşirelerle birlikte ambulansın olay yerine zamanında ulaştığı, tıbbi ekipman cihaz ve ilaçların eksiksiz olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz.'

İşte o açıklama:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın