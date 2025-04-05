İstanbullulara Kritik Uyarı! Evden Çıkarken Bir Kez Daha Düşünün!
İstanbullulara Kritik Uyarı! Evden Çıkarken Bir Kez Daha Düşünün!
Hafta sonu plan yapan İstanbullulara kötü haber geldi. Soğuk kış günleri geri gelirken Meteoroloji Genel Müdürdüğü, hafta sonunda yurdun büyük kesimi için sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
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Meteoroloji, sağanak yağış için tarih verdi.
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Meteoroloji'nin paylaştığı yeni hava durumu raporuna göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak ve mevsim normalleri altına düşecek.
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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