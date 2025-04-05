Sosyal Medyada Paylaşıldı: Öldürülen Narin Güran'ın Evde Çekilen Son Görüntüleri İlk Kez Ortaya Çıktı
Sosyal Medyada Paylaşıldı: Öldürülen Narin Güran'ın Evde Çekilen Son Görüntüleri İlk Kez Ortaya Çıktı
Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu. Narin'in evde çekilen son görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.
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İşte sosyal medyada paylaşılan o görüntüler:
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8 yaşındaki Narin'in cansız bedenin bulunması sonrası annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amcası Fuat Güran ise "suç delillerini yok etmek" suçlarından tutuklanmıştı.
Cinayet davasında itirazlar sürerken Narin'in evdeki son görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.
İşte avukatın paylaşımı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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