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Sosyal Medyada Paylaşıldı: Öldürülen Narin Güran'ın Evde Çekilen Son Görüntüleri İlk Kez Ortaya Çıktı

Sosyal Medyada Paylaşıldı: Öldürülen Narin Güran'ın Evde Çekilen Son Görüntüleri İlk Kez Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.04.2025 - 10:08

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu. Narin'in evde çekilen son görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

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İşte sosyal medyada paylaşılan o görüntüler:

8 yaşındaki Narin'in cansız bedenin bulunması sonrası annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amcası Fuat Güran ise "suç delillerini yok etmek" suçlarından tutuklanmıştı.

8 yaşındaki Narin'in cansız bedenin bulunması sonrası annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amcası Fuat Güran ise "suç delillerini yok etmek" suçlarından tutuklanmıştı.

Narin davasında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise cinayetten beraat etti, suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayet davasında itirazlar sürerken Narin'in evdeki son görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Cinayet davasında itirazlar sürerken Narin'in evdeki son görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Görüntülerde, kameraya gülümseyen Narin'in kendisini çeken aile üyesine poz verdiği anlar yer alıyor. Avukat Yılmaz Demiroğlu, Narin Güran’ın yeni görüntüleriyle ilgili yapılan paylaşımı kendi hesabından yeniden paylaştı.

İşte avukatın paylaşımı:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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