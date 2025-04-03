Ankara’da Tutuklanan Öğrenciler Hakkında Yeni Gelişme: 4 Öğrenciden 3’ü Serbest Bırakıldı
Ankara’da Tutuklanan Öğrenciler Hakkında Yeni Gelişme: 4 Öğrenciden 3’ü Serbest Bırakıldı
Önce üniversite diploması iptal edilen daha sonra da İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için tüm yurt genelinde protestolar düzenlendi. Ankara'da da gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 4 öğrenciden 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.
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Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tutuklanan öğrencilerden 3’ünün serbest bırakıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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