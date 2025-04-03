Önce üniversite diploması iptal edilen daha sonra da İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için tüm yurt genelinde protestolar düzenlendi. Ankara'da da gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 4 öğrenciden 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.