H.N., 'Ben dilenmedim. Bu paralar benim üzerimden çıkmadı. Paralar uzaydan gelmiş. Ben de buraya uzaydan geldim. Jüpiter ile Medine arasında yaşıyorum. O mikrofonu alırım kafanda kırarım. Basın özgürlüğü var diye ona sığınma' dedi.