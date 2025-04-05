Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Şaşırttı! 8 Zabıta Zor Saydı: ''Paralar Uzaydan Gelmiş''
Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Şaşırttı! 8 Zabıta Zor Saydı: ''Paralar Uzaydan Gelmiş''
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Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Cadedesi'nde dilenen 56 yaşındaki H.N. isimli şahsı yakaladı.
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Sonradan yakalanan iki kişinin yaşlı adamı dilendirdiğinden şüpheleniliyor. Şahsın üst aramasında, dilencilikten elde ettiği bir miktar para ele geçirilip muhafaza altına alındı.
Gazetecinin mikrofonuna saldıran 56 yaşındaki dilencilik şüphelisi H.N., yaptığı savunmayla dikkatleri üzerine topladı.
İşte o anlar
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Uzaya teslim edilmek üzere paralara el konuldu