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Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Şaşırttı! 8 Zabıta Zor Saydı: ''Paralar Uzaydan Gelmiş''

Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Şaşırttı! 8 Zabıta Zor Saydı: ''Paralar Uzaydan Gelmiş''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.04.2025 - 13:05

Eskişehir'de yaşayan ve dilencilik yapan şüphelinin savunması dikkat çekti. Zabıtalara yakalanan dilenci, 'Bu paralar benim üzerimden çıkmadı. Paralar uzaydan gelmiş. Ben de buraya uzaydan geldim. Jüpiter ile Medine arasında yaşıyorum' dedi.

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Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Cadedesi'nde dilenen 56 yaşındaki H.N. isimli şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Cadedesi'nde dilenen 56 yaşındaki H.N. isimli şahsı yakaladı.

Yaşlı adamın yanı sıra iki kişi daha yakalandı. H.N'nin yanına araçla gelen S.A ve T.A. şahıslar da şüphe üzerine yakalandı.

Sonradan yakalanan iki kişinin yaşlı adamı dilendirdiğinden şüpheleniliyor. Şahsın üst aramasında, dilencilikten elde ettiği bir miktar para ele geçirilip muhafaza altına alındı.

Sonradan yakalanan iki kişinin yaşlı adamı dilendirdiğinden şüpheleniliyor. Şahsın üst aramasında, dilencilikten elde ettiği bir miktar para ele geçirilip muhafaza altına alındı.

Dilencinin üzerinden çıkan para herkesi şaşırttı. Parayı, 8 zabıta 1 saatte zor saydı. Şahısların üzerinden çıkan paranın toplamda 42 bin 32 TL olduğu tespit edildi. Türk Lirası'nın yanı sıra 24 Euro ve 11 Dolar olarak da üzerlerinden döviz ele geçirilen şahıslara işlem yapıldı. Dövizin güncel kurdan TL'ye dönüştürülmesinin ardından kamuya aktarılacağı öğrenildi.

Gazetecinin mikrofonuna saldıran 56 yaşındaki dilencilik şüphelisi H.N., yaptığı savunmayla dikkatleri üzerine topladı.

Gazetecinin mikrofonuna saldıran 56 yaşındaki dilencilik şüphelisi H.N., yaptığı savunmayla dikkatleri üzerine topladı.

H.N., 'Ben dilenmedim. Bu paralar benim üzerimden çıkmadı. Paralar uzaydan gelmiş. Ben de buraya uzaydan geldim. Jüpiter ile Medine arasında yaşıyorum. O mikrofonu alırım kafanda kırarım. Basın özgürlüğü var diye ona sığınma' dedi.

İşte o anlar

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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