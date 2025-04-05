The Guardian Weekly, Kapağında Bu Kez Türkiye Var: ''Türk Demokrasisinin Sonu mu?''
The Guardian Weekly, Kapağında Bu Kez Türkiye Var: ''Türk Demokrasisinin Sonu mu?''
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yurt genelinde protestolar başladı. Eylemlerin geniş kitlelere yayılmasıyla birlikte dünya basını gözünü Türkiye'ye çevirdi. Fransız Libération gazetesinden sonra İngiliz The Guardian gazetesinin haftalık dergisi, İstanbul’da düzenlenen İmamoğlu protestolarını “Türk demokrasisinin sonu mu?” başlığıyla kapağına taşıdı.
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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.
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Dünya basını da İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden süreci yakından takip etti. Bu süreci takip eden yabancı gazeteciler de nasibini aldı.
Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmelerin özetlendiği haberde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte ülkede son yılların en büyük protesto gösterilerinin başladığı belirtildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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