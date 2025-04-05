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The Guardian Weekly, Kapağında Bu Kez Türkiye Var: ''Türk Demokrasisinin Sonu mu?''

The Guardian Weekly, Kapağında Bu Kez Türkiye Var: ''Türk Demokrasisinin Sonu mu?''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.04.2025 - 15:54

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yurt genelinde protestolar başladı. Eylemlerin geniş kitlelere yayılmasıyla birlikte dünya basını gözünü Türkiye'ye çevirdi. Fransız Libération gazetesinden sonra İngiliz The Guardian gazetesinin haftalık dergisi, İstanbul’da düzenlenen İmamoğlu protestolarını “Türk demokrasisinin sonu mu?” başlığıyla kapağına taşıdı.

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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulundu çok sayıda isim gözaltına alınmış; İmamoğlu’yla birlikte en az 51 kişi cezaevine gönderilmişti.

Dünya basını da İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden süreci yakından takip etti. Bu süreci takip eden yabancı gazeteciler de nasibini aldı.

Dünya basını da İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden süreci yakından takip etti. Bu süreci takip eden yabancı gazeteciler de nasibini aldı.

Fransız Libération gazetesi, Saraçhane'deki gaz maskeli ve semazen kıyafetli eylemcinin fotoğrafını manşetten vermişti. Şimdi de İngiliz The Guardian gazetesinin haftalık dergisi The Guardian Weekly 4 Nisan Cumartesi günü çıkan sayısında Türkiye’de İmamoğlu protestolarını kapağına taşıyarak duyurdu.

Dergide Orta Doğu muhabiri Ruth Michaelson'ın İstanbul'daki gözlemleriyle birlikte Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un gelişmelere dair kaleme aldığı değerlendirme yazısına da yer verildi.

Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmelerin özetlendiği haberde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte ülkede son yılların en büyük protesto gösterilerinin başladığı belirtildi.

Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmelerin özetlendiği haberde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte ülkede son yılların en büyük protesto gösterilerinin başladığı belirtildi.

Derginin kapağına İBB binasının da yer aldığı Saraçhane’deki Bozdoğan Kemerleri önünde gerçekleşen protesto gösterileri sırasında eylemin ikonik anlarından birine imza atan gaz maskeli semazen fotoğrafıyla birlikte “Is this the end of Turkish Demoracy?” (Türk demokrasisinin sonu mu?) başlığı taşındı.

Muhalefetin İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından nasıl bir yol izleyeceği konusunda kritik bir eşikte olduğu belirtilen haberde, Türkiye’nin onarılmaz şekilde tam bir otoriterliğe yöneldiği endişesinin arttığı yorumunda bulunuldu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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