The Guardian Weekly, Kapağında Bu Kez Türkiye Var: ''Türk Demokrasisinin Sonu mu?''

Derginin kapağına İBB binasının da yer aldığı Saraçhane’deki Bozdoğan Kemerleri önünde gerçekleşen protesto gösterileri sırasında eylemin ikonik anlarından birine imza atan gaz maskeli semazen fotoğrafıyla birlikte “Is this the end of Turkish Demoracy?” (Türk demokrasisinin sonu mu?) başlığı taşındı.

Muhalefetin İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından nasıl bir yol izleyeceği konusunda kritik bir eşikte olduğu belirtilen haberde, Türkiye’nin onarılmaz şekilde tam bir otoriterliğe yöneldiği endişesinin arttığı yorumunda bulunuldu.