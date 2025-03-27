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Protestolar Libération'un Kapağında: ''Türkiye Cumhurbaşkanı’na Meydan Okuyor''

Protestolar Libération'un Kapağında: ''Türkiye Cumhurbaşkanı’na Meydan Okuyor''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.03.2025 - 16:40

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındıktan sonra Saraçhane'nin yanı sıra çok sayıda ilde eylemler düzenlendi. Ülke gündemi bu olayla meşgul olurken dünya basınına da bu olayı görmezden gelmedi. 

Fransız gazetesi Libération, İmamoğlu protestolarında Saraçhane'de gaz maskeli ve semazen kıyafetli eylemcinin fotoğrafını 'Türkiye Erdoğan'a karşı' başlığıyla manşetten verdi.

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp akabinde tutuklanmasına yönelik Türkiye'de başlayan protestolar dünya basınında da yankı uyandırdı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp akabinde tutuklanmasına yönelik Türkiye'de başlayan protestolar dünya basınında da yankı uyandırdı.

Dünya basını İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden itibaren gelişmelere yer verdi.

Fransız Libération gazetesi, Saraçhane'deki gaz maskeli ve semazen kıyafetli eylemcinin fotoğrafını manşetten verdi.

Fransız Libération gazetesi, Saraçhane'deki gaz maskeli ve semazen kıyafetli eylemcinin fotoğrafını manşetten verdi.

'Türkiye Erdoğan'a karşı' başlığıyla verilen yazının spotunda 'İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı’nın tutuklanmasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hız kesmeyen protestolar Türkiye cumhurbaşkanına meydan okuyor. Cumartesi büyük bir protesto planlanıyor” denildi.

Gazetede yayımlanan söyleşide şunlar yer aldı: 'Türkiye'de, Erdoğan'ın ana muhalefet ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart Çarşamba günü tutuklanmasının ardından başlayan protestolar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'daki Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nde (İFEA) araştırmacı olarak çalışan Yohanan Benhaïm'e göre bu, kendisini destekleyen uluslararası bağlamın da etkisiyle Erdoğan ile ekonomik krizin dalgasını fırsat bilerek gösterileri körükleyen muhalefet arasında uzun süredir devam eden bir gerginliğin habercisi olan benzeri görülmemiş bir seferberlik .

İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından başlayan ve tüm baskı ve tutuklamalara rağmen devam eden protestoların gelişimini nasıl görüyorsunuz? 

Yohanan Benhaïm: Başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere, tutuklu İstanbul Belediye Başkanı'nın öncülüğünde, 19 Mart'tan bu yana İstanbul Belediye Meydanı'nda büyük mitingler düzenleyen bir seferberlik var. Bu seferberlik büyüyor ve iki dinamikle faaliyet yöntemlerini çeşitlendiriyor. Birincisi, CHP tarafında gerçek bir güç gösterisine dönüştü. İkincisi, gençlerin de katılımıyla korku iklimi kırılıyor.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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