Protestolar Libération'un Kapağında: ''Türkiye Cumhurbaşkanı’na Meydan Okuyor''
Protestolar Libération'un Kapağında: ''Türkiye Cumhurbaşkanı’na Meydan Okuyor''
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındıktan sonra Saraçhane'nin yanı sıra çok sayıda ilde eylemler düzenlendi. Ülke gündemi bu olayla meşgul olurken dünya basınına da bu olayı görmezden gelmedi.
Fransız gazetesi Libération, İmamoğlu protestolarında Saraçhane'de gaz maskeli ve semazen kıyafetli eylemcinin fotoğrafını 'Türkiye Erdoğan'a karşı' başlığıyla manşetten verdi.
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp akabinde tutuklanmasına yönelik Türkiye'de başlayan protestolar dünya basınında da yankı uyandırdı.
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Fransız Libération gazetesi, Saraçhane'deki gaz maskeli ve semazen kıyafetli eylemcinin fotoğrafını manşetten verdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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