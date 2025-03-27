Protestolar Libération'un Kapağında: ''Türkiye Cumhurbaşkanı’na Meydan Okuyor''

'Türkiye Erdoğan'a karşı' başlığıyla verilen yazının spotunda 'İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı’nın tutuklanmasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hız kesmeyen protestolar Türkiye cumhurbaşkanına meydan okuyor. Cumartesi büyük bir protesto planlanıyor” denildi.

Gazetede yayımlanan söyleşide şunlar yer aldı: 'Türkiye'de, Erdoğan'ın ana muhalefet ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart Çarşamba günü tutuklanmasının ardından başlayan protestolar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'daki Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nde (İFEA) araştırmacı olarak çalışan Yohanan Benhaïm'e göre bu, kendisini destekleyen uluslararası bağlamın da etkisiyle Erdoğan ile ekonomik krizin dalgasını fırsat bilerek gösterileri körükleyen muhalefet arasında uzun süredir devam eden bir gerginliğin habercisi olan benzeri görülmemiş bir seferberlik .

İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından başlayan ve tüm baskı ve tutuklamalara rağmen devam eden protestoların gelişimini nasıl görüyorsunuz?

Yohanan Benhaïm: Başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere, tutuklu İstanbul Belediye Başkanı'nın öncülüğünde, 19 Mart'tan bu yana İstanbul Belediye Meydanı'nda büyük mitingler düzenleyen bir seferberlik var. Bu seferberlik büyüyor ve iki dinamikle faaliyet yöntemlerini çeşitlendiriyor. Birincisi, CHP tarafında gerçek bir güç gösterisine dönüştü. İkincisi, gençlerin de katılımıyla korku iklimi kırılıyor.'