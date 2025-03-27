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İstanbul Üniversitesi ile İlgili İddia Ortalığı Karıştırdı: Ünlü Sanatçı Fazıl Say Sosyal Medyadan İsyan Etti

İstanbul Üniversitesi ile İlgili İddia Ortalığı Karıştırdı: Ünlü Sanatçı Fazıl Say Sosyal Medyadan İsyan Etti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.03.2025 - 13:50

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın müzik bölümünden 50 akademisyenin açığa alındığı iddia edildi. Sosyal medya hesabındna paylaşım yapan ünlü sanatçı Fazıl Say, '50 hocanın birden açığa alınması bugüne dek yaşanmış bir olay değil Açıklama bekliyoruz' diyerek tepki gösterdi.

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İstanbul Üniversitesi dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi.

İstanbul Üniversitesi dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik yapılan eylemler İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda da yaşandı.

Eylemlerin ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın müzik bölümünden 50 akademisyenin açığa alındığı iddia edildi.

Eylemlerin ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın müzik bölümünden 50 akademisyenin açığa alındığı iddia edildi.

İddianın sosyal medyada yayılması üzerine sanatçı Fazıl Say'dan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fazıl Say, şunları söyledi:

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fazıl Say, şunları söyledi:

''Benim de sizler gibi bu konu ile ilgili hiç bir bilgim yok. Neden ? Niçin? Bilmiyoruz…İstanbul Üniversitesi Müzik bölümü yani Konservatuvarı saygın bir kurumdur, pek çok defa işbirliğimiz olmuştu yıllar içinde. Neler oluyor anlamak istiyoruz… Elbetteki konuyla ilgili tüm mecraların açıklama yapmasını bekleriz. İ.Ü.Konservatuvar Müzik bölümünden 50 hocanın birden açığa alınması bugüne dek yaşanmış bir olay değil çünkü. Konservatuvar demek “çokseslilik” demek… Şu aşamada değerli Müzisyen meslektaşlarıma, sözleşmeli hocalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir kendilerinin yalnız olmadığını hatırlatmak isterim. Açıklama bekliyor ve bu süreci izliyoruz.''

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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