İstanbul Üniversitesi ile İlgili İddia Ortalığı Karıştırdı: Ünlü Sanatçı Fazıl Say Sosyal Medyadan İsyan Etti

''Benim de sizler gibi bu konu ile ilgili hiç bir bilgim yok. Neden ? Niçin? Bilmiyoruz…İstanbul Üniversitesi Müzik bölümü yani Konservatuvarı saygın bir kurumdur, pek çok defa işbirliğimiz olmuştu yıllar içinde. Neler oluyor anlamak istiyoruz… Elbetteki konuyla ilgili tüm mecraların açıklama yapmasını bekleriz. İ.Ü.Konservatuvar Müzik bölümünden 50 hocanın birden açığa alınması bugüne dek yaşanmış bir olay değil çünkü. Konservatuvar demek “çokseslilik” demek… Şu aşamada değerli Müzisyen meslektaşlarıma, sözleşmeli hocalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir kendilerinin yalnız olmadığını hatırlatmak isterim. Açıklama bekliyor ve bu süreci izliyoruz.''