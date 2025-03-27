İstanbul Üniversitesi ile İlgili İddia Ortalığı Karıştırdı: Ünlü Sanatçı Fazıl Say Sosyal Medyadan İsyan Etti
İstanbul Üniversitesi ile İlgili İddia Ortalığı Karıştırdı: Ünlü Sanatçı Fazıl Say Sosyal Medyadan İsyan Etti
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın müzik bölümünden 50 akademisyenin açığa alındığı iddia edildi. Sosyal medya hesabındna paylaşım yapan ünlü sanatçı Fazıl Say, '50 hocanın birden açığa alınması bugüne dek yaşanmış bir olay değil Açıklama bekliyoruz' diyerek tepki gösterdi.
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İstanbul Üniversitesi dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi.
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Eylemlerin ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın müzik bölümünden 50 akademisyenin açığa alındığı iddia edildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fazıl Say, şunları söyledi:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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