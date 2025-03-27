İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Açıkladı: İmamoğlu Eylemlerinde 260 Kişi Tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Açıkladı: İmamoğlu Eylemlerinde 260 Kişi Tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasından bu yana süren eylemlerde bin 879 kişi gözaltına alındı, 260 kişi tutuklandı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tüm yurtta eylemler devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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