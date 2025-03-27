Eylemlere Katılmıştı: İstanbul Üniversitesi'nde Görevli Akademisyen Levent Dölek Tutuklandı

'Bu sabah savcılık tarafından ifadem alınmadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş bulunuyorum. Mahkeme salonun önünden tüm hürriyet sevdalılarına selam olsun! Bu uygulama hukukun en temel teammüllerinin ve kurallarının ayaklar altına alınmasıdır. İstibdada karşı iş, aş, hürriyet için mücadele ettiğimiz için bu baskıya maruz kalıyorsak, bundan da ancak mücadele ederek çıkabileceğimizi biliyorum. Ve bu güne kadar meydanlarda, grevlerde, direniş alanlarında ne söylediysek mahkeme salonunda da sözümüz aynı olacak: Kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet! Memlekete hürriyet işçilerle gelecek!'