Eylemlere Katılmıştı: İstanbul Üniversitesi'nde Görevli Akademisyen Levent Dölek Tutuklandı
Eylemlere Katılmıştı: İstanbul Üniversitesi'nde Görevli Akademisyen Levent Dölek Tutuklandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yapılan eylemlere katılmasının ardından gözaltına alınan İstanbul Üniversitesi'nde görevli akademisyen Levent Dölek tutuklandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının 19 Mart'ta gözaltına alınmasına karşı düzenlenen eylemler sürüyor.
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İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren Eğitim Sen'de hak, adalet, özgürlük ve demokrasi talebiyle iş bırakma kararı aldı.
Dölek, bugün mahkemeye çıkarılmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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