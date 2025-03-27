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Eylemlere Katılmıştı: İstanbul Üniversitesi'nde Görevli Akademisyen Levent Dölek Tutuklandı

Eylemlere Katılmıştı: İstanbul Üniversitesi'nde Görevli Akademisyen Levent Dölek Tutuklandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.03.2025 - 14:51

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yapılan eylemlere katılmasının ardından gözaltına alınan İstanbul Üniversitesi'nde görevli akademisyen Levent Dölek tutuklandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının 19 Mart'ta gözaltına alınmasına karşı düzenlenen eylemler sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının 19 Mart'ta gözaltına alınmasına karşı düzenlenen eylemler sürüyor.

Çok sayıda ilde devam eden eylemlere katılan akademisyen, öğrenci ve yurttaşlara yönelik sabah saatlerinde ev baskınları düzenleniyor.

İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren Eğitim Sen'de hak, adalet, özgürlük ve demokrasi talebiyle iş bırakma kararı aldı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren Eğitim Sen'de hak, adalet, özgürlük ve demokrasi talebiyle iş bırakma kararı aldı.

İstanbul Üniversitesi akademisyeni Levent Dölek, Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi'nin düzenlediği eylemde açıklama yaptı. Dölek, yaşananların ardından dün sabah saatlerinde evine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Savcılık ifadesi alınmadan mahkemeye sevk edilen Dölek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dölek, bugün mahkemeye çıkarılmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

Dölek, bugün mahkemeye çıkarılmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

'Bu sabah savcılık tarafından ifadem alınmadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş bulunuyorum. Mahkeme salonun önünden tüm hürriyet sevdalılarına selam olsun! Bu uygulama hukukun en temel teammüllerinin ve kurallarının ayaklar altına alınmasıdır. İstibdada karşı iş, aş, hürriyet için mücadele ettiğimiz için bu baskıya maruz kalıyorsak, bundan da ancak mücadele ederek çıkabileceğimizi biliyorum. Ve bu güne kadar meydanlarda, grevlerde, direniş alanlarında ne söylediysek mahkeme salonunda da sözümüz aynı olacak: Kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet! Memlekete hürriyet işçilerle gelecek!'

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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