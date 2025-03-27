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Tarih ve Saat Belli Oldu: Dilan Polat'ın Lüks Araçları Satışa Çıkıyor

Tarih ve Saat Belli Oldu: Dilan Polat'ın Lüks Araçları Satışa Çıkıyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.03.2025 - 11:52

Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Polat çifti geçtiğimiz aylarda serbest bırakılmıştı. Polat çiftine kötü haber geldi. Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçlar satışa çıkarılıyor.

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Lüks araçların satılacağı tarih ve saat belli oldu.

Lüks araçların satılacağı tarih ve saat belli oldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor.

Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak.

Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak.

TMSF'nin kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından bu kapalı otoparkta getirilen araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu.

Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtildi.

Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtildi.

İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek. Kapalı zarflar açıldığında ortaya çıkan en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek.

Komisyonun onayının ardından lüks araçlar yeni sahiplerinin olacak.

22 Nisan saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek ihaleyle ilgili bütün detaylara TMSF'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Polat çifti geçtiğimiz aylarda serbest bırakılmıştı.

Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Polat çifti geçtiğimiz aylarda serbest bırakılmıştı.

Çok geçmeden Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüşme videoları nedeniyle 'hayasızca hareket' suçundan gözaltına alındı. Bu olayın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Engin Polat, Kürşat Polat ve nişanlısı Hazal Erdoğan Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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