Tarih ve Saat Belli Oldu: Dilan Polat'ın Lüks Araçları Satışa Çıkıyor

Çok geçmeden Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüşme videoları nedeniyle 'hayasızca hareket' suçundan gözaltına alındı. Bu olayın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Engin Polat, Kürşat Polat ve nişanlısı Hazal Erdoğan Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.