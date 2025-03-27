CHP'li Mustafa Sarıgül, Cezaevinde Ziyaret Ettiği Ümit Özdağ'ın Açlık Grevine Başlayacağını Duyurdu

'65 gün oldu. Benim iddianamem niye hazır değil? Ben niye buradayım? Ben burada olduğumu keşke bilsem. Benim suç güçlü bir suç şüphesi, böyle bir cezanın hukukta yatırı yok. Ben artık tahammül edemiyorum. Bugünden itibaren Artık kantinden yemek yemeyeceğim. Bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğim. Kendi imkânlarımla orucumu tutacağım. Ama bu böyle giderse bayramdan sonra diyor, ben artık açlık grevine başlayacağım, tahammül edemiyorum artık. Yasaları vücudumla protesto edeceğim. Yasaları beynimle çözemiyorum.

Benim burada bulunmamam lazım. Sizin beni bu cezaevine ziyarete gelmemeniz lazım. Ben bunun için bir şey yapmadım. Benim özgür olmam lazım. Beni niçin siz ziyarete geliyorsunuz? Ben hangi suçu işledim ki beni ziyarete geliyorsunuz? Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Görüş ve düşüncelerimizi ben söylemeyeceksem kim söyleyecek? Bayramdan sonra ben açlık grevine başlayacağım.'

Moral vermeye çalıştım hocaya. Hocamızın tabii haklı olduğu yanlar var. bir 65 günde iddianamenin hazırlanmaması hocamızı alabildiğine üzmüş vaziyette.'