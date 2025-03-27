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CHP'li Mustafa Sarıgül, Cezaevinde Ziyaret Ettiği Ümit Özdağ'ın Açlık Grevine Başlayacağını Duyurdu

CHP'li Mustafa Sarıgül, Cezaevinde Ziyaret Ettiği Ümit Özdağ'ın Açlık Grevine Başlayacağını Duyurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.03.2025 - 11:42 Son Güncelleme: 27.03.2025 - 11:49

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, cezaevinde ziyaret ettiği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Ramazan Bayramı sonrasında açlık grevine başlayacağını duyurdu.

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Mustafa Sarıgül, Silivri'de Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı da ziyaret etti.

Mustafa Sarıgül, Silivri'de Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı da ziyaret etti.

Mustafa Sarıgül, Ümit Özdağ'ın “65 gün oldu. Benim iddianamem niye hazır değil? Ben niye buradayım?” dediğini ve “Artık kantinden yemek yemeyeceğim. Bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğim. Kendi imkânlarımla orucumu tutacağım. Ama bu böyle giderse bayramdan sonra diyor, ben artık açlık grevine başlayacağım, tahammül edemiyorum artık” dediğini belirtti.

İşte Mustafa Sarıgül’ün Ümit Özdağ ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamaları:

İşte Mustafa Sarıgül’ün Ümit Özdağ ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamaları:

'65 gün oldu. Benim iddianamem niye hazır değil? Ben niye buradayım? Ben burada olduğumu keşke bilsem. Benim suç güçlü bir suç şüphesi, böyle bir cezanın hukukta yatırı yok. Ben artık tahammül edemiyorum. Bugünden itibaren Artık kantinden yemek yemeyeceğim. Bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğim. Kendi imkânlarımla orucumu tutacağım. Ama bu böyle giderse bayramdan sonra diyor, ben artık açlık grevine başlayacağım, tahammül edemiyorum artık. Yasaları vücudumla protesto edeceğim. Yasaları beynimle çözemiyorum.

Benim burada bulunmamam lazım. Sizin beni bu cezaevine ziyarete gelmemeniz lazım. Ben bunun için bir şey yapmadım. Benim özgür olmam lazım. Beni niçin siz ziyarete geliyorsunuz? Ben hangi suçu işledim ki beni ziyarete geliyorsunuz? Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Görüş ve düşüncelerimizi ben söylemeyeceksem kim söyleyecek? Bayramdan sonra ben açlık grevine başlayacağım.'

Moral vermeye çalıştım hocaya. Hocamızın tabii haklı olduğu yanlar var. bir 65 günde iddianamenin hazırlanmaması hocamızı alabildiğine üzmüş vaziyette.'

Mustafa Sarıgül'ün cezaevi ziyareti sonrası açıklamaları 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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