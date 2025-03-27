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Rekabet Kurumu’ndan Apple ve 4 Teknoloji Firmasına Soruşturma

Rekabet Kurumu’ndan Apple ve 4 Teknoloji Firmasına Soruşturma

Apple
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.03.2025 - 11:13

Rekabet Kurulu; Apple, Destek Bilişim, Easycep Bilişim , Getmobil Teknoloji ve HB Bilişim hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları, kulaklıklar, çevre birimleri ve Apple veya üçüncü taraf markalı aksesuarlar gibi teknolojik cihazların ithalatı ve ihracatı da dâhil olmak üzere Türkiye’de satış ve dağıtım faaliyetleri gösteren Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi’nin (APPLE) yeniden satıcıların satış fiyatına müdahalede bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edip etmediği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca (Kurul) karara bağlandı.

Önaraştırma kapsamında yapılan yerinde incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda Kurulun 27.02.2025 tarihli toplantısında, APPLE’ın Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını ve/veya kampanya koşullarını tespit etmek ile geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin Apple markalı ürünler bakımından uyguladığı geri alım fiyatlarını aşağıda yer verilen teşebbüslerin dahliyle koordine etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla;

Apple, Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ hakkında 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-08/184-M(1) sayı ile karar verilmiştir.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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