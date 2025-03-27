Dilek İmamoğlu, The Economist İçin Kaleme Aldı: "Ülkenin Demokrasisi İçin Bir Kırılma Noktası"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali, gözaltına alınması ve tutuklanması dış basında da yer buldu. Bu süreçteki gelişmeleri aktaran dünyanın önde gelen mecralarından birisi de The Economist oldu. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, The Economist için bir yazı kaleme aldı.

Saraçhane buluşmalarında halka seslendiği satırlarla manşetlere gelen Dilek İmamoğlu, The Economist için kaleme aldığı yazıda ise 'Ekrem'in davası artık daha büyük bir şeyin sembolü' dedi.

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