Dilek İmamoğlu, The Economist İçin Kaleme Aldı: "Ülkenin Demokrasisi İçin Bir Kırılma Noktası"
Dilek İmamoğlu, The Economist İçin Kaleme Aldı: "Ülkenin Demokrasisi İçin Bir Kırılma Noktası"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali, gözaltına alınması ve tutuklanması dış basında da yer buldu. Bu süreçteki gelişmeleri aktaran dünyanın önde gelen mecralarından birisi de The Economist oldu. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, The Economist için bir yazı kaleme aldı.
Saraçhane buluşmalarında halka seslendiği satırlarla manşetlere gelen Dilek İmamoğlu, The Economist için kaleme aldığı yazıda ise 'Ekrem'in davası artık daha büyük bir şeyin sembolü' dedi.
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İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de halka seslenen isimlerden birisi de Dilek Kaya İmamoğlu oldu.
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İmamoğlu: "Recep Tayyip Erdoğan, bir cumhurbaşkanı adayını hapse atarak demokrasiyi yenemez."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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