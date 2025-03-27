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Dilek İmamoğlu, The Economist İçin Kaleme Aldı: "Ülkenin Demokrasisi İçin Bir Kırılma Noktası"

Dilek İmamoğlu, The Economist İçin Kaleme Aldı: "Ülkenin Demokrasisi İçin Bir Kırılma Noktası"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.03.2025 - 10:03

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali, gözaltına alınması ve tutuklanması dış basında da yer buldu. Bu süreçteki gelişmeleri aktaran dünyanın önde gelen mecralarından birisi de The Economist oldu. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, The Economist için bir yazı kaleme aldı.

Saraçhane buluşmalarında halka seslendiği satırlarla manşetlere gelen Dilek İmamoğlu, The Economist için kaleme aldığı yazıda ise 'Ekrem'in davası artık daha büyük bir şeyin sembolü' dedi.

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İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de halka seslenen isimlerden birisi de Dilek Kaya İmamoğlu oldu.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de halka seslenen isimlerden birisi de Dilek Kaya İmamoğlu oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İstanbul'da aktif bir rol alıyor. Özellikle kadınlar ve çocuklarla ilgili sosyal çalışmalar yürüten isim, bu süreçte de konuşmalarıyla öne çıktı. Saraçhane'den milyonlara seslenen isim, 'Bu haksız tutuklamanın milyonlar nezdinde ne anlama geldiğini bilmiyorlar ama anlayacaklar.' dedi. İmamoğlu'nun artık 'milletin haysiyet mücadelesinin bir simgesi' haline geldiğini söyledi.

Dilek Kaya İmamoğlu, son olarak İngiltere merkezli The Economist gazetesinde bir yazı kaleme aldı. Yazı, 'Ekrem İmamoğlu'nun eşi, İmamoğlu'nun tutuklanmasının bir belediye başkanını nasıl harekete dönüştürdüğünü anlatıyor' başlığıyla yayınlandı.

İmamoğlu: "Recep Tayyip Erdoğan, bir cumhurbaşkanı adayını hapse atarak demokrasiyi yenemez."

İmamoğlu: "Recep Tayyip Erdoğan, bir cumhurbaşkanı adayını hapse atarak demokrasiyi yenemez."

Dilek İmamoğlu, kaleme aldığı yazıda demokrasinin, bir cumhurbaşkanı adayının hapse atılarak yenilemeyeceğini belirtti. İmamoğlu'nun İBB başkanı olma sürecinden başlayan Dilek İmamoğlu, Türkiye’nin yaşamakta olduğu ekonomik krize, hukukun üstünlüğünün çöküşüne, Ekrem İmamoğlu’na yönelik baskılara, İmamoğlu’nun tutuklanma sürecinin milyonları nasıl harekete geçirdiğine değindi.

İmamoğlu, İBB Başkanının gözaltına alınmasının Türkiye'de büyük bir üzüntü ve öfkeye yol açtığını belirtti. İmamoğlu'nun uzun süredir baskılara maruz kaldığı ancak son aylarda baskıların daha da arttığı belirtildi.

Dilek İmamoğlu, “İmamoğlu’nun adaylığını engellemek için önce itibarsızlaştırma kampanyaları, ardından hukuki engeller devreye sokuldu. Son olarak, 31 yıl önce kazandığı üniversite diplomasının geçersiz ilan edilmesiyle, Cumhurbaşkanlığı adaylığına engel konulmak istendi” dedi. İmamoğlu, eşinin tutuklanmasının Türkiye'yi nasıl harekete geçirdiğini anlattı: 

'Ekrem'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması, onu ve halkı sindirmeyi amaçlıyordu. Bunun yerine, Türkiye'nin dört bir yanındaki insanları harekete geçirdiler. İllere ve siyasi ayrımlara bakılmaksızın, yaşı, geçmişi veya cinsiyeti ne olursa olsun, milyonlarca kişi bu anı ülkenin demokrasisi için bir kırılma noktası olarak görüyor. Ekrem'in davası artık daha büyük bir şeyin, hukukun üstünlüğünün çöküşünün, ifade özgürlüğü alanının daralmasının ve yönetenler ile oylarının geçersiz kılındığını düşünenler arasında büyüyen ayrışmanın sembolü olarak duruyor.'

Dilek İmamoğlu, halkın yoksullaştığını, eğitim sisteminin çöktüğünü ve gençlerin ülkeyi bu nedenlerden dolayı terk ettiğini belirtti. Halkın umudunun giderek arttığını belirten isim, “Ekrem İmamoğlu, CHP’nin açık ön seçiminde 15 milyondan fazla kişinin desteğini aldı ve milyonlarca insanın adil yönetim talebini temsil ediyor” ifadelerine yer verdi.

Gücünü Türkiye'deki kadınlardan, annelerden, öğrencilerden ve işçilerden aldığını belirten İmamoğlu, “Zorlukların farkında olduğunu ancak bireyleri hapse atarak fikirlerin susturulamayacağını” belirtti.

İmamoğlu son olarak “Bu ülke karanlık dönemlerden geçmiştir ve bu dönemden de demokratik iradesini koruyarak çıkacaktır. Bunu sadece cumhuriyetin kurucularına değil, aynı zamanda daha iyi bir gelecek arzusunu göstermek için sokaklara dökülen her yaştan ve her kesimden insana borçluyuz” ifadelerine yer verdi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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