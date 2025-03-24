Dilek Kaya İmamoğlu, Tüm Vatandaşlara Seslendi: "Buna Hiçbirimiz Sessiz Kalamayız"
Dilek Kaya İmamoğlu, Tüm Vatandaşlara Seslendi: "Buna Hiçbirimiz Sessiz Kalamayız"
Son günlerde Ekrem İmamoğlu için başta Saraçhane olmak üzere birçok yerde 'adalet' yürüyüşleri ve protestoları yapılıyor. Vatandaşlar da dahil olmak üzere ünlü ve siyasi isimler, İmamoğlu'nun hakkını savunuyor.
Sürecin en başından beri Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen eşi Dilek Kaya İmamoğlu, bu sefer de tüm vatandaşlara seslenerek 'özgürlük' vurgusu yaptı.
İşte o açıklamalar...
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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının tutuklanarak iptal edilmesi birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.
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Dilek Kaya İmamoğlu, geçtiğimiz dakikalarda vatandaşlara seslendi.
İşte o gönderi:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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