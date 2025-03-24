Dilek Kaya İmamoğlu, Tüm Vatandaşlara Seslendi: "Buna Hiçbirimiz Sessiz Kalamayız"

Son günlerde Ekrem İmamoğlu için başta Saraçhane olmak üzere birçok yerde 'adalet' yürüyüşleri ve protestoları yapılıyor. Vatandaşlar da dahil olmak üzere ünlü ve siyasi isimler, İmamoğlu'nun hakkını savunuyor.

Sürecin en başından beri Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen eşi Dilek Kaya İmamoğlu, bu sefer de tüm vatandaşlara seslenerek 'özgürlük' vurgusu yaptı.

İşte o açıklamalar...