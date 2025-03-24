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Dilek Kaya İmamoğlu, Tüm Vatandaşlara Seslendi: "Buna Hiçbirimiz Sessiz Kalamayız"

Dilek Kaya İmamoğlu, Tüm Vatandaşlara Seslendi: "Buna Hiçbirimiz Sessiz Kalamayız"

Ekrem İmamoğlu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.03.2025 - 12:17

Son günlerde Ekrem İmamoğlu için başta Saraçhane olmak üzere birçok yerde 'adalet' yürüyüşleri ve protestoları yapılıyor. Vatandaşlar da dahil olmak üzere ünlü ve siyasi isimler, İmamoğlu'nun hakkını savunuyor.

Sürecin en başından beri Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen eşi Dilek Kaya İmamoğlu, bu sefer de tüm vatandaşlara seslenerek 'özgürlük' vurgusu yaptı.

İşte o açıklamalar...

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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının tutuklanarak iptal edilmesi birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının tutuklanarak iptal edilmesi birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

İlber Ortaylı'dan Mansur Yavaş'a birçok isim de İmamoğlu'na yapılan şeyleri eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu' da sürecin başından beri tepkisini gösteren isimlerden bir tanesiydi. Geçtiğimiz gün Saraçhane'de konuşan Dilek Kaya İmamoğlu, konuşmasında 'yenileceksiniz' mesajı vermişti.

Dilek Kaya İmamoğlu, geçtiğimiz dakikalarda vatandaşlara seslendi.

Dilek Kaya İmamoğlu, geçtiğimiz dakikalarda vatandaşlara seslendi.

'Hep birlikte ses vererek insanlığın ve adaletin yanında olursak hepimiz için huzuru ve eşitliği sağlayacağız.' vurgusu yaptı.

İşte o gönderi:

İşte o gönderi:

Ülkemizin tüm köklü kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve medya kuruluşlarının köklü ve güçlü yapılarına; tüm vatandaşlarımızın vicdanına sesleniyorum.

Üniversiteli öğrencilere yaşatılanlar bir insan hakkı meselesidir. Hakkını arayan ve sesini duyuran kadınlara, erkeklere, emeklilere yapılanlar bir hukuksuzluk meselesidir. Basın mensuplarına, gazetecilere yaşatılanlar bir özgürlük meselesidir. Buna hiçbirimiz sessiz kalamayız. Biz aynı topraklarda yaşayan, ülkenin huzurunu düşünen tek bir ülkenin vatandaşlarıyız.

Ve hep birlikte ses vererek insanlığın ve adaletin yanında olursak hepimiz için huzuru ve eşitliği sağlayacağız.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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