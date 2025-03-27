Ekrem İmamoğlu ile Birlikte Tutuklanan İsimlerden Mahir Polat Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırıldı

Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonda tutuklanan Mahir Polat, Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya, kalp hastalığı olan Mahir Polat'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Mahir Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarını şöyle anlatmıştı:

“Son olarak iki hafta önce anjiyo oldum ve toplam 6 stentim bulunmaktadır. Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur. İki hafta sonrası içinde buna ilişkin yeni bir anjiyo planlanmıştı. Hali hazırda tedavim devam etmekte olup kullanmakta olduğum ilaçlar mevcuttur. Yine tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur.”