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Ekrem İmamoğlu ile Birlikte Tutuklanan İsimlerden Mahir Polat Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu ile Birlikte Tutuklanan İsimlerden Mahir Polat Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.03.2025 - 10:48 Son Güncelleme: 27.03.2025 - 11:23

Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonda tutuklanan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

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Tutuklanmadan 2 hafta önce anjiyo olan Mahir Polat cezaevinde rahatsızlandı.

Tutuklanmadan 2 hafta önce anjiyo olan Mahir Polat cezaevinde rahatsızlandı.

Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonda tutuklanan Mahir Polat, Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya, kalp hastalığı olan Mahir Polat'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Mahir Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarını şöyle anlatmıştı:

“Son olarak iki hafta önce anjiyo oldum ve toplam 6 stentim bulunmaktadır. Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur. İki hafta sonrası içinde buna ilişkin yeni bir anjiyo planlanmıştı. Hali hazırda tedavim devam etmekte olup kullanmakta olduğum ilaçlar mevcuttur. Yine tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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