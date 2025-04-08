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Sıfır Otomobil Fiyatlarında İndirim: Gazeteci Cem Küçük Canlı Yayında Tarih Verdi

Sıfır Otomobil Fiyatlarında İndirim: Gazeteci Cem Küçük Canlı Yayında Tarih Verdi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.04.2025 - 13:10

Otomobil fiyatlarında indirim bekleniyor. Türkiye Gazetesi yazarı- gazeteci Cem Küçük canlı yayında yaptığı açıklamada, sıfır otomobil fiyatlarında indirim beklediğini açıkladı. İndirime ilişkin tarih de veren Cem Küçük, “Bugün Türkiye’de 2,5 milyon TL’ye satılan bir araç 2 milyon 100 bin TL’ye kadar düşebilir. 5 milyonluk araçlarda ise yüzde 15 ila 20 oranında indirim mümkün olabilir” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalat tarifeleri 5 Nisan Cumartesi günü itibarıyla yürürlüğe girdi. Türkiye, asgari gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalat tarifeleri 5 Nisan Cumartesi günü itibarıyla yürürlüğe girdi. Türkiye, asgari gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında.

Trump'ın yüzde 25'lik ek gümrük vergisi kararı otomobil sektöründe krize neden oldu.

Canlı yayında konuşan gazeteci Cem Küçük, sıfır araç fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında konuşan gazeteci Cem Küçük, sıfır araç fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bloomberg’de bir yorum okudum, Türkiye’de araba fiyatları ucuzlayabilir” diyen Cem Küçük,  şunları söyledi: “ABD'de yılda 16 milyon araç satılıyor, bunun 11-12 milyonu ithal. Trump yüksek vergiden geri adım atmayacağını söylüyor. Bu durumda bu araçların ABD pazarında satılması zorlaşacak. Avrupa ve Asya ülkeleri bu araçları ellerinden çıkarmak için başka pazarlara yönelecek. Türkiye de bu pazarlardan biri olabilir.”

Cem küçük, sıfır araç fiyatlarında ciddi düşüşlerin yaşanacağını açıkladı.

Cem küçük, sıfır araç fiyatlarında ciddi düşüşlerin yaşanacağını açıkladı.

Ünlü gazeteci, bu yaz ciddi bir düşüşün yaşanacağını iddia ederek 'Araba fiyatları göreceksiniz bu yaz yüzde 10-15 sıfır arabalarda indirim bekliyorum. Bugün Türkiye’de 2,5 milyon TL’ye satılan bir araç 2 milyon 100 bin TL’ye kadar düşebilir. 5 milyonluk araçlarda ise yüzde 15 ila 20 oranında indirim mümkün olabilir'' diye konuştu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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