Sıfır Otomobil Fiyatlarında İndirim: Gazeteci Cem Küçük Canlı Yayında Tarih Verdi
Sıfır Otomobil Fiyatlarında İndirim: Gazeteci Cem Küçük Canlı Yayında Tarih Verdi
Otomobil fiyatlarında indirim bekleniyor. Türkiye Gazetesi yazarı- gazeteci Cem Küçük canlı yayında yaptığı açıklamada, sıfır otomobil fiyatlarında indirim beklediğini açıkladı. İndirime ilişkin tarih de veren Cem Küçük, “Bugün Türkiye’de 2,5 milyon TL’ye satılan bir araç 2 milyon 100 bin TL’ye kadar düşebilir. 5 milyonluk araçlarda ise yüzde 15 ila 20 oranında indirim mümkün olabilir” dedi.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalat tarifeleri 5 Nisan Cumartesi günü itibarıyla yürürlüğe girdi. Türkiye, asgari gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında.
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Canlı yayında konuşan gazeteci Cem Küçük, sıfır araç fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cem küçük, sıfır araç fiyatlarında ciddi düşüşlerin yaşanacağını açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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