Sıfır Otomobil Fiyatlarında İndirim: Gazeteci Cem Küçük Canlı Yayında Tarih Verdi

“Bloomberg’de bir yorum okudum, Türkiye’de araba fiyatları ucuzlayabilir” diyen Cem Küçük, şunları söyledi: “ABD'de yılda 16 milyon araç satılıyor, bunun 11-12 milyonu ithal. Trump yüksek vergiden geri adım atmayacağını söylüyor. Bu durumda bu araçların ABD pazarında satılması zorlaşacak. Avrupa ve Asya ülkeleri bu araçları ellerinden çıkarmak için başka pazarlara yönelecek. Türkiye de bu pazarlardan biri olabilir.”