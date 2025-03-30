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Tahliye İçin Rapor Bekleniyor: Gazeteci Ceylan Sever, Mahir Polat'ın Son Durumunu Açıkladı

Tahliye İçin Rapor Bekleniyor: Gazeteci Ceylan Sever, Mahir Polat'ın Son Durumunu Açıkladı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.03.2025 - 21:55

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlandığı için hastaneye sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat anjiyo oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Ceylan Sever, Polat'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

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İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 27 Mart günü yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandı.

İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 27 Mart günü yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandı.

Polat, daha önce de kalbinden operasyon geçirmişti. Polat, göğüs ağrısı ve tansiyon problemi nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Hastanesi'nde dün akşam yoğun bakıma alındı.

Kalp rahatsızlığı olan Polat öğle saatlerinde anjiyo oldu. Mahir Polat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Kalp rahatsızlığı olan Polat öğle saatlerinde anjiyo oldu. Mahir Polat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, 'Mahir Bey'in uyku apnesi ve klostrofobi sorunu da var. Dolayısıyla bunlar yönünden nasıl bir değerlendirme olacak o konuda henüz kardiyolojiden bir netice çıkmadığı için bilemiyoruz. Önce ona bakacağız, sonrasında da diğer alanlar bakımından bir ihtiyaç var mı yok mu hekimlerin görüşü doğrultusunda hareket edeceğiz' dedi.

Bir açıklamada gazeteci Ceylan Sever'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceylan Sever, Mahir Polat hakkında “cezaevinde kalamaz” raporu verilirse tahliye edileceğini açıkladı.

Bir açıklamada gazeteci Ceylan Sever'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceylan Sever, Mahir Polat hakkında “cezaevinde kalamaz” raporu verilirse tahliye edileceğini açıkladı.

Ceylan Sever paylaşımında şunları söyledi: ''Mahir Polat’ın avukatı Erkam Erdem ile görüştüm, Polat anjiyodan çıkmış herhangi bir olumsuzluk yok, bu gece müşahede altında kalacak, yarın taburcu olması bekleniyor. Taburcu olunca cezaevine götürülecek. Sağlık durumuna ilişkin doktorlardan oluşan bir kurulun önüne çıkması için soruşturma savcısı Cuma günü cezaevine yazı göndermişti. Ancak bu rapordaki uzman görüşü “cezaevinde kalamaz” yönünde olursa dışarı çıkabilir. Savcılık bu raporu bekliyor.''

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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