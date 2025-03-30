Tahliye İçin Rapor Bekleniyor: Gazeteci Ceylan Sever, Mahir Polat'ın Son Durumunu Açıkladı

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, 'Mahir Bey'in uyku apnesi ve klostrofobi sorunu da var. Dolayısıyla bunlar yönünden nasıl bir değerlendirme olacak o konuda henüz kardiyolojiden bir netice çıkmadığı için bilemiyoruz. Önce ona bakacağız, sonrasında da diğer alanlar bakımından bir ihtiyaç var mı yok mu hekimlerin görüşü doğrultusunda hareket edeceğiz' dedi.