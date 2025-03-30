Tahliye İçin Rapor Bekleniyor: Gazeteci Ceylan Sever, Mahir Polat'ın Son Durumunu Açıkladı
Tahliye İçin Rapor Bekleniyor: Gazeteci Ceylan Sever, Mahir Polat'ın Son Durumunu Açıkladı
Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlandığı için hastaneye sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat anjiyo oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Ceylan Sever, Polat'ın son durumu hakkında bilgi verdi.
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İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 27 Mart günü yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandı.
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Kalp rahatsızlığı olan Polat öğle saatlerinde anjiyo oldu. Mahir Polat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
Bir açıklamada gazeteci Ceylan Sever'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceylan Sever, Mahir Polat hakkında “cezaevinde kalamaz” raporu verilirse tahliye edileceğini açıkladı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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