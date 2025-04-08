Çıplak Arama Tartışması Büyüdü: ''Çıplak Arama Yok'' Diyen Bakan Tunç'a Mücella Yapıcı'dan Yanıt!

Ekrem İmamoğlu için düzenlenen eylemlere katıldığı gerekçesiyle tutuklanan öğrencilere çıplak arama yapıldığı iddia edildi. Bu iddiayı yalanlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Ülkemizde kesinlikle ‘çıplak arama’ gibi bir durum söz konusu değildir, olamaz' dedi. Bakan Tunç'un açıklamasına Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı'dan yanıt gecikmedi.

62 yaşındayken gözaltı esnasında çıplak aramaya maruz kaldığını söyleyen Mücella Yapıcı, 'Öyle mi Sayın Bakan? O zaman size kazandığım çıplak arama dava dosyasını göndereyim... Eğer samimiyseniz sizin bilginiz olmadan bu işlemi yapan görevlileri azlediniz!' dedi.