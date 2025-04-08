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Çıplak Arama Tartışması Büyüdü: ''Çıplak Arama Yok'' Diyen Bakan Tunç'a Mücella Yapıcı'dan Yanıt!

Çıplak Arama Tartışması Büyüdü: ''Çıplak Arama Yok'' Diyen Bakan Tunç'a Mücella Yapıcı'dan Yanıt!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.04.2025 - 15:52 Son Güncelleme: 08.04.2025 - 16:01

Ekrem İmamoğlu için düzenlenen eylemlere katıldığı gerekçesiyle tutuklanan öğrencilere çıplak arama yapıldığı iddia edildi. Bu iddiayı yalanlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Ülkemizde kesinlikle ‘çıplak arama’ gibi bir durum söz konusu değildir, olamaz' dedi. Bakan Tunç'un açıklamasına Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı'dan yanıt gecikmedi. 

62 yaşındayken gözaltı esnasında çıplak aramaya maruz kaldığını söyleyen Mücella Yapıcı, 'Öyle mi Sayın Bakan? O zaman size kazandığım çıplak arama dava dosyasını göndereyim... Eğer samimiyseniz sizin bilginiz olmadan bu işlemi yapan görevlileri azlediniz!' dedi.

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İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 104'ü tutuklu 139 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 104'ü tutuklu 139 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuklanan öğrenciler hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Ülkemizde kesinlikle çıplak arama yok. Detaylı aramada kişinin mahremiyeti için tedbir alınır. İşkenceye sıfır tolerans politikasından taviz vermeyiz' dedi.

Bakan Tunç'un bu açıklamasına Mücella Yapıcı sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bakan Tunç'un bu açıklamasına Mücella Yapıcı sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Mücella Yapıcı paylaşımında ''Öyle mi Sayın Bakan??? O zaman size kazandığım çıplak arama dava dosyasını göndereyim...Eğer samimiyseniz sizin bilginiz olmadan bu işlemi yapan görevlileri azlediniz!  Not: 62 yaşında Gezi nedeniyle gözaltında maruz kaldığım çıplak arama işkencesini ömrüm boyunca unutamam'' diye yazdı.

Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı ile kızı Cansu Yapıcı’yı çıplak aramaya maruz bırakan üç polisin, “işkence ve eziyet” suçlamasıyla yargılandığı davada karar 17 Ekim 2024 tarihinde açıklanmıştı.

Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı ile kızı Cansu Yapıcı’yı çıplak aramaya maruz bırakan üç polisin, “işkence ve eziyet” suçlamasıyla yargılandığı davada karar 17 Ekim 2024 tarihinde açıklanmıştı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Mücella Yapıcı ve Cansu Yapıcı’nın avukatı Gülyeter Aktepe ve sanık polislerin avukatları hazır bulunmuş, başka suçtan tutuklu olan sanık polislerden Levent Mustafaoğlu, duruşmaya bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile bağlanmıştı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti 1 sanığın beraatına, 2 sanığın ise 'görevi kötüye kullanmak' suçundan önce 6 ay hapisle cezalandırılmasına, cezanın takdir indirimi uygulanarak 5'er ay hapis cezasına çevrilmesine karar vermişti. Mahkeme ayrıca hükmün açıklamansının geri bırakılmasını da kararlaştırmıştı.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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