Çıplak Arama Tartışması Büyüdü: ''Çıplak Arama Yok'' Diyen Bakan Tunç'a Mücella Yapıcı'dan Yanıt!
Çıplak Arama Tartışması Büyüdü: ''Çıplak Arama Yok'' Diyen Bakan Tunç'a Mücella Yapıcı'dan Yanıt!
Ekrem İmamoğlu için düzenlenen eylemlere katıldığı gerekçesiyle tutuklanan öğrencilere çıplak arama yapıldığı iddia edildi. Bu iddiayı yalanlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Ülkemizde kesinlikle ‘çıplak arama’ gibi bir durum söz konusu değildir, olamaz' dedi. Bakan Tunç'un açıklamasına Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı'dan yanıt gecikmedi.
62 yaşındayken gözaltı esnasında çıplak aramaya maruz kaldığını söyleyen Mücella Yapıcı, 'Öyle mi Sayın Bakan? O zaman size kazandığım çıplak arama dava dosyasını göndereyim... Eğer samimiyseniz sizin bilginiz olmadan bu işlemi yapan görevlileri azlediniz!' dedi.
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İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 104'ü tutuklu 139 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Bakan Tunç'un bu açıklamasına Mücella Yapıcı sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı ile kızı Cansu Yapıcı’yı çıplak aramaya maruz bırakan üç polisin, “işkence ve eziyet” suçlamasıyla yargılandığı davada karar 17 Ekim 2024 tarihinde açıklanmıştı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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