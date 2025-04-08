Ekrem İmamoğlu'na Destek Veren 10 Çiftçiye Para Cezası: “Halkın İradesine Kesilen Fatura”
Ekrem İmamoğlu'na Destek Veren 10 Çiftçiye Para Cezası: “Halkın İradesine Kesilen Fatura”
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan eylemler Yozgat'a da sıçradı. Protesto etmek amacıyla traktörleriyle eyleme katılan 10 çiftçiye, trafik gerekçesiyle para cezası kesildi.
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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.
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Eyleme traktörüyle destek veren çiftçilere para cezası kesildi.
Çiftçilere kesilen ceza hakkında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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