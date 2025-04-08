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Ekrem İmamoğlu'na Destek Veren 10 Çiftçiye Para Cezası: “Halkın İradesine Kesilen Fatura”

Ekrem İmamoğlu'na Destek Veren 10 Çiftçiye Para Cezası: “Halkın İradesine Kesilen Fatura”

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.04.2025 - 14:57 Son Güncelleme: 08.04.2025 - 15:07

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan eylemler Yozgat'a da sıçradı. Protesto etmek amacıyla traktörleriyle eyleme katılan 10 çiftçiye, trafik gerekçesiyle para cezası kesildi.

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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Yozgatlı çiftçiler, motorlu araçlarla konvoy oluşturdu.

Eyleme traktörüyle destek veren çiftçilere para cezası kesildi.

Eyleme traktörüyle destek veren çiftçilere para cezası kesildi.

BirGün'de yer alan habere göre, 10 çiftçiye 993’er liralık trafik cezası kesildi.

Çiftçilere kesilen ceza hakkında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, şunları söyledi:

Çiftçilere kesilen ceza hakkında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, şunları söyledi:

'Geçtiğimiz günlerde Yozgat ilimizin Aydıncık ilçemizin Kazankaya köyünde çiftçilerimiz traktörleriyle bir konvoy gerçekleştirdiler. Bu konvoy ve protesto eyleminin amacı, Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksız tutuklamalar, iftiralar ve Silivri'de tutuklu bulunmasına bir isyandı. Ayrıca öğrencilerimizin bir araya gelerek yaptığı protesto gösterilerinde gözaltına alınan gençlerimizin bir an önce serbest bırakılması için çiftçilerimiz bir eylem gerçekleştirdi. Zaten para kazanamayan, hayatları yokluk içerisinde geçen ve hayat şartları zor olan bu çiftçiler, ürettiklerinden para kazanamayınca en sonunda Tarım Bakanlığı'ndan da üzerlerine baskı gelmesinden dolayı isyan bayrağını çektiler. Bu protesto eyleminin sonucunda Sayın İçişleri Bakanı, hiç kimseye engelleri yoktu, trafiği engellemediler. Hak, hukuk, adalet anlayışında bir eylem gerçekleştirdiler. Neden eylemden sonra onlara ceza gönderdiniz Sayın İçişleri Bakanı, bu reva mı? Tarım Bakanı yeterince baskı uyguluyor, siz de baskı yapmayın çiftçimize. Bu cezaları derhal iptal ettirin.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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