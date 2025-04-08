Ekrem İmamoğlu'na Destek Veren 10 Çiftçiye Para Cezası: “Halkın İradesine Kesilen Fatura”

'Geçtiğimiz günlerde Yozgat ilimizin Aydıncık ilçemizin Kazankaya köyünde çiftçilerimiz traktörleriyle bir konvoy gerçekleştirdiler. Bu konvoy ve protesto eyleminin amacı, Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksız tutuklamalar, iftiralar ve Silivri'de tutuklu bulunmasına bir isyandı. Ayrıca öğrencilerimizin bir araya gelerek yaptığı protesto gösterilerinde gözaltına alınan gençlerimizin bir an önce serbest bırakılması için çiftçilerimiz bir eylem gerçekleştirdi. Zaten para kazanamayan, hayatları yokluk içerisinde geçen ve hayat şartları zor olan bu çiftçiler, ürettiklerinden para kazanamayınca en sonunda Tarım Bakanlığı'ndan da üzerlerine baskı gelmesinden dolayı isyan bayrağını çektiler. Bu protesto eyleminin sonucunda Sayın İçişleri Bakanı, hiç kimseye engelleri yoktu, trafiği engellemediler. Hak, hukuk, adalet anlayışında bir eylem gerçekleştirdiler. Neden eylemden sonra onlara ceza gönderdiniz Sayın İçişleri Bakanı, bu reva mı? Tarım Bakanı yeterince baskı uyguluyor, siz de baskı yapmayın çiftçimize. Bu cezaları derhal iptal ettirin.''