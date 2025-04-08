Altaylı Programda Ağladı: Tutuklanan Gençlerin Aileleri Fatih Altaylı’ya Konuk Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 18 Mart’ta diploması iptal edilmiş ertesi gün 19 Mart’ta ise gözaltına alındığı açıklanmıştı. İmamoğlu’nun gözaltı süreci 23 Mart’ta tutukluluk kararıyla sonuçlanmıştı. Yaşananlara tepki gösteren, İmamoğlu’na destek olmak isteyen vatandaşlar, Saraçhane başta olmak üzere birçok lokasyonda protesto gerçekleştirdi. Eylemler süresince tutuklananların sayısı 301’i buldu. Tutuklananlar arasında 18-22 yaş aralığında olan gençler dikkat çekti.

Fatih Altaylı ise programına tutuklanan gençlerin ailelerini konuk aldı. Tutuklanan gençlerden biri olan Yağmur Gündoğan’ın babası Avni Gündoğan ve bir diğer tutuklu genç İrem Sayın’ın anne-babası Pınar & Sinan Sayın yaşananları anlattı.