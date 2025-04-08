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Altaylı Programda Ağladı: Tutuklanan Gençlerin Aileleri Fatih Altaylı’ya Konuk Oldu

Altaylı Programda Ağladı: Tutuklanan Gençlerin Aileleri Fatih Altaylı’ya Konuk Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.04.2025 - 21:06

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 18 Mart’ta diploması iptal edilmiş ertesi gün 19 Mart’ta ise gözaltına alındığı açıklanmıştı. İmamoğlu’nun gözaltı süreci 23 Mart’ta tutukluluk kararıyla sonuçlanmıştı. Yaşananlara tepki gösteren, İmamoğlu’na destek olmak isteyen vatandaşlar, Saraçhane başta olmak üzere birçok lokasyonda protesto gerçekleştirdi. Eylemler süresince tutuklananların sayısı 301’i buldu. Tutuklananlar arasında 18-22 yaş aralığında olan gençler dikkat çekti.

Fatih Altaylı ise programına tutuklanan gençlerin ailelerini konuk aldı. Tutuklanan gençlerden biri olan Yağmur Gündoğan’ın babası Avni Gündoğan ve bir diğer tutuklu genç İrem Sayın’ın anne-babası Pınar & Sinan Sayın yaşananları anlattı.

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Altaylı programda gözyaşlarını tutamadı. İşte o kesit 👇

Baba Sinan Sayın, “Hukuki hiçbir süreç işlemediği için sadece umut ediyoruz.” sözlerini kullandı.

Baba Sinan Sayın, “Hukuki hiçbir süreç işlemediği için sadece umut ediyoruz.” sözlerini kullandı.

Programda konuşulan konular, “Nezarethane koşulları nasıl?, Yağmur Gündoğan’nın gözaltına alınma süreci, Emniyette sorulan sorular, Öğrencilerin okulları ne olacak?, İçerideki koşulları nasıl?, Öğrenciler suçlularla beraber mi kaldılar?” başlıklarına ayrıldı. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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