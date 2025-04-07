Fatih Altaylı, Doğuş Grubu’nun Boykot Listesinde Olmasını Desteklemediğini Dile Getirdi
Fatih Altaylı, Doğuş Grubu’nun Boykot Listesinde Olmasını Desteklemediğini Dile Getirdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz haftalarda yaşanan İmamoğlu olaylarının ardından bir boykot listesi açıklamıştı. Listede Doğuş Grubu da yer alıyordu. Fatih Altaylı ise Doğuş Grubu’na karşı tepki alınmasını desteklemediğini dile getirdi. Doğuş Grubu’nun iktidardan mağdur olduğunu ifade etti. “İş adamları da korku içerisinde boyun eğmişler” sözlerini kullandı. Gelin detayları dinleyelim.
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Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde yer alan markalar, kurdukları internet sitesinden takip ediliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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