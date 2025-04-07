Fatih Altaylı, Doğuş Grubu’nun Boykot Listesinde Olmasını Desteklemediğini Dile Getirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz haftalarda yaşanan İmamoğlu olaylarının ardından bir boykot listesi açıklamıştı. Listede Doğuş Grubu da yer alıyordu. Fatih Altaylı ise Doğuş Grubu’na karşı tepki alınmasını desteklemediğini dile getirdi. Doğuş Grubu’nun iktidardan mağdur olduğunu ifade etti. “İş adamları da korku içerisinde boyun eğmişler” sözlerini kullandı. Gelin detayları dinleyelim.