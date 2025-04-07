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Fatih Altaylı, Doğuş Grubu’nun Boykot Listesinde Olmasını Desteklemediğini Dile Getirdi

Fatih Altaylı, Doğuş Grubu’nun Boykot Listesinde Olmasını Desteklemediğini Dile Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.04.2025 - 14:14

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz haftalarda yaşanan İmamoğlu olaylarının ardından bir boykot listesi açıklamıştı. Listede Doğuş Grubu da yer alıyordu. Fatih Altaylı ise Doğuş Grubu’na karşı tepki alınmasını desteklemediğini dile getirdi. Doğuş Grubu’nun iktidardan mağdur olduğunu ifade etti. “İş adamları da korku içerisinde boyun eğmişler” sözlerini kullandı. Gelin detayları dinleyelim.

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İşte detaylar 👇

Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde yer alan markalar, kurdukları internet sitesinden takip ediliyor.

Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde yer alan markalar, kurdukları internet sitesinden takip ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 18 Mart’ta diplomasının iptal edilmesi, 19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart’ta tutuklanmasıyla birlikte başlayan gerilim devam ediyor. İmamoğlu’nun haberlerine yer vermeyen, CHP’nin mitinglerini yayınlamayan tüm kanallar boykot listesinde yer alıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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