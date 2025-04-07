Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat ve Tutuklu Gençler İçin Çağrı Yaptı

Henüz gözaltı sürecinde sağlık sorunlarından bahseden ve planlanan bir ameliyatı olduğunu söyleyen Mahir Polat tüm risklere rağmen tutuklandı. İki kez acil olarak hastaneye kaldırılan Polat bugün de durumunun görüşülmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.