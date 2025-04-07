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Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat ve Tutuklu Gençler İçin Çağrı Yaptı

Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat ve Tutuklu Gençler İçin Çağrı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.04.2025 - 11:46

Mahir Polat sağlık sorunlarıyla boğuşmasına rağmen tutukluluk hali devam ediyor. Kamuoyunda yükselen sesler henüz karşılık bulmazken, Polat'ın bugün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Mahir Polat için tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da çağrıda bulundu. Ekrem İmamoğlu tutuklu gençler için de çağrı yaptı. Yaşananlara 'Vahşi ihtiras' diyen İmamoğlu 'Tepki bekliyoruz' dedi.

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Mahir Polat sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmedi.

Mahir Polat sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmedi.

Henüz gözaltı sürecinde sağlık sorunlarından bahseden ve planlanan bir ameliyatı olduğunu söyleyen Mahir Polat tüm risklere rağmen tutuklandı. İki kez acil olarak hastaneye kaldırılan Polat bugün de durumunun görüşülmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kamuoyu tepkisiyle beraber İmamoğlu da çağrı yaptı.

Kamuoyu tepkisiyle beraber İmamoğlu da çağrı yaptı.

İmamoğlu, 'Mahir Polat'ı serbest bırakın' diyerek şu sözleri söyledi: 

'Sağlık sorunları belli olan, kalp hastalığı nedeniyle hapishane koşullarında bulunması hayati tehlike oluşturan, suçsuz olduğuna tüm kalbimizle inandığımız kardeşimiz, ilim insanı Mahir Polat’ı hâlâ hapiste tutuyorsunuz. Mahir Polat’ı serbest bırakın.'

İmamoğlu tutuklu gençler için de "Bırakın sınavlarına girsinler dedi.

İmamoğlu tutuklu gençler için de "Bırakın sınavlarına girsinler dedi.

İmamoğlu, 'Pırıl pırıl gençlerimiz, bayramı ailelerinden uzakta, hapishanede geçirdiler. Serbest bırakın bu tertemiz gençleri, gitsinler sınavlarına girsinler. Kimsenin meşru haklarını elinden almayın. Yazıktır, günahtır.

Bu vahşi ihtiras, adaletten başka her anlama gelen bu öfke, bu nefret neden? Kime yaranmak için bu kötü uygulamalara devam ediyorsunuz?' dedi.

İmamoğlu sözlerini yargı mensuplarına seslenerek noktaladı.

İmamoğlu sözlerini yargı mensuplarına seslenerek noktaladı.

Ekrem İmamoğlu son olarak 'Yüce Türk yargısına verdiğiniz zarar, artık çok ileri boyuta ulaştı. Hakkaniyetli tüm yargı mensuplarından milletimiz adına açıklama, tepki bekliyoruz.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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