Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat ve Tutuklu Gençler İçin Çağrı Yaptı
Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat ve Tutuklu Gençler İçin Çağrı Yaptı
Mahir Polat sağlık sorunlarıyla boğuşmasına rağmen tutukluluk hali devam ediyor. Kamuoyunda yükselen sesler henüz karşılık bulmazken, Polat'ın bugün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Mahir Polat için tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da çağrıda bulundu. Ekrem İmamoğlu tutuklu gençler için de çağrı yaptı. Yaşananlara 'Vahşi ihtiras' diyen İmamoğlu 'Tepki bekliyoruz' dedi.
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Mahir Polat sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmedi.
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Kamuoyu tepkisiyle beraber İmamoğlu da çağrı yaptı.
İmamoğlu tutuklu gençler için de "Bırakın sınavlarına girsinler dedi.
İmamoğlu sözlerini yargı mensuplarına seslenerek noktaladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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