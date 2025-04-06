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Özgür Demirtaş'ın İngilizce Bir Hesaptan Çeviri Tweet Attığı İddia Edildi

Özgür Demirtaş'ın İngilizce Bir Hesaptan Çeviri Tweet Attığı İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.04.2025 - 22:47

Sosyal medyada paylaşımlarıyla fenomen olan ekonomist Özgür Demirtaş, gündem nedeniyle bir süre sessiz kalmıştı. Özgür Demirtaş'ın ücretli abonelik sistemiyle de görüşlerini paylaştığı ayrı bir takipçi kitlesi olduğu biliniyor. Ancak bugün sosyal medyada paylaşılan bir tweet Özgür Demirtaş'ın paylaşımlarıyla ilgili soru işaretleri oluşturdu. Bir kullanıcı Özgür Demirtaş'ın İngilizce tweet atan bir X hesabından birebir çeviri yaptığı tweeti paylaştı. Sosyal medyada pek çok kişi bu duruma tepki gösterdi.

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Sosyal medyanın "fenomen" ekonomistlerinden Özgür Demirtaş'ın attığı Çin tweetiyle başı dertte.

Sosyal medyanın "fenomen" ekonomistlerinden Özgür Demirtaş'ın attığı Çin tweetiyle başı dertte.

Sosyal medyada görüşlerini paylaşarak önemli bir takipçi kitlesi elde eden Özgür Demirtaş, hesabındaki abonelik sistemiyle bu görüşlerini ücretli bir şekilde de paylaşıyor. 

Demirtaş son olarak Çin'le ilgili attığı 'hodri meydan' tweeti attı. Ancak bu tweet tartışmaları beraberinde getirdi.

Çeviri tweet mi atıyor?

Çeviri tweet mi atıyor?

Özgür Demirtaş, hesabından Çin'le ilgili şu tweeti attı:  

'Çin'i şimdi göreceğiz. Hodri Meydan!

3 Yolları var:

1) ABD ve Trump'a boyun eğ, dediklerini yap.

2) Yuan'ı %30 ve üstü kadar Devalüe et, Halkını Fakirleştir.

3) Tam tamına 3 Trilyon Dolar karşılığı kendi parandan bas ve Borcunu ÇILDIRT...

Hadi ÇİN: Seç Beğen Al...'

Ancak bu tweetin altında bir de topluluk notu vardı.

Paylaşımı 7 milyon görüntülenen tweetin çevirisi çıktı

Paylaşımı 7 milyon görüntülenen tweetin çevirisi çıktı

X'te @zerohedge hesabının atmış olduğu bu tweet Özgür Demirtaş'ın tweetiyle birebir aynı içerikti. X'te kullanıcılar bu 'benzerlik' konusunda oldukça sert yorumlarda bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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