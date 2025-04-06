Özgür Demirtaş'ın İngilizce Bir Hesaptan Çeviri Tweet Attığı İddia Edildi
Özgür Demirtaş'ın İngilizce Bir Hesaptan Çeviri Tweet Attığı İddia Edildi
Sosyal medyada paylaşımlarıyla fenomen olan ekonomist Özgür Demirtaş, gündem nedeniyle bir süre sessiz kalmıştı. Özgür Demirtaş'ın ücretli abonelik sistemiyle de görüşlerini paylaştığı ayrı bir takipçi kitlesi olduğu biliniyor. Ancak bugün sosyal medyada paylaşılan bir tweet Özgür Demirtaş'ın paylaşımlarıyla ilgili soru işaretleri oluşturdu. Bir kullanıcı Özgür Demirtaş'ın İngilizce tweet atan bir X hesabından birebir çeviri yaptığı tweeti paylaştı. Sosyal medyada pek çok kişi bu duruma tepki gösterdi.
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Sosyal medyanın "fenomen" ekonomistlerinden Özgür Demirtaş'ın attığı Çin tweetiyle başı dertte.
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Çeviri tweet mi atıyor?
Paylaşımı 7 milyon görüntülenen tweetin çevirisi çıktı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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