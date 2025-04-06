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İstanbul'dan Hareket Eden Bursa Deniz Otobüsleri Feribotunda Yangın Çıktı

İstanbul'dan Hareket Eden Bursa Deniz Otobüsleri Feribotunda Yangın Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.04.2025 - 22:09

BUDO'nun Eminönü-Mudanya seferini yapan 'Yıldırım Beyazıt' feribotunun makine dairesinde, kalkıştan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yolcuların panik halinde kurtulmaya çalıştığı feribotta yaralılar olduğu öğrenildi. İlk belirlemeye göre yangından fenalaşanların olduğu tespit edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

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Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) filosuna ait 'Yıldırım Beyazıt' feribotunda sefer sırasında makine dairesinde yangın çıktı. Eminönü-Mudanya hattında seyreden feribottaki yangın, kalkışın hemen ardından başladı ve mürettebat tarafından ilk müdahale yapılarak kontrol altına alındı.  

Ancak yangın kısa süre sonra yeniden alevlendi. Feribotun otomatik yangın söndürme sistemlerinin devreye girmesiyle yangın tamamen kontrol altına alındı. BUDO yetkilileri, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını, yolcuların güvenliğinin sağlandığını açıkladı.

Yolcular dumandan etkilendi.

Yolcular dumandan etkilendi.

Bursa Deniz Otobüsleri'ne (BUDO) ait 'Yıldırım Beyazıt' feribotunda çıkan yangın sonrası yaşanan duman, yolcular ve personel arasında sağlık sorunlarına yol açtı. Yangının ardından ortaya çıkan yoğun duman nedeniyle feribotta bulunan bazı yolcular ile personel fenalık geçirdi.  

Olay yerine intikal eden Bursa Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, feribot Mudanya İskelesi'ne yanaştığında yolcuların güvenli tahliyesini sağladı. Dumandan etkilenenler, ilk müdahalelerin ardından bölgedeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

Belediye'den yapılan açıklama şu şekilde: 

'Olayın ardından gemi, yalnızca bir makine ile dalga boyunun 3 metreyi bulduğu olumsuz hava koşullarında Mudanya İskelesi'ne güvenli bir şekilde yanaştırılmıştır. Tüm yolcularımız sağlıklı bir biçimde tahliye edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmış olup, deniz ulaşımında güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tüm tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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