İstanbul'dan Hareket Eden Bursa Deniz Otobüsleri Feribotunda Yangın Çıktı
İstanbul'dan Hareket Eden Bursa Deniz Otobüsleri Feribotunda Yangın Çıktı
BUDO'nun Eminönü-Mudanya seferini yapan 'Yıldırım Beyazıt' feribotunun makine dairesinde, kalkıştan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yolcuların panik halinde kurtulmaya çalıştığı feribotta yaralılar olduğu öğrenildi. İlk belirlemeye göre yangından fenalaşanların olduğu tespit edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.
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Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
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Yolcular dumandan etkilendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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