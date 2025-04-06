Restorasyon Çalışmalarını Duyurdu: Mahir Polat, Gözaltına Alınmadan Önce Hazırladıkları Videoyu Paylaştı

Kalp, hipertansiyon ve diyabet gibi ciddi sağlık sorunları bulunan Mahir Polat, tutukluluğunun ardından iki kez hastaneye kaldırıldı ve anjiyo yapıldı. Ancak Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Polat’ın sağlık durumu her geçen gün kötüye gitmeye devam ediyor.

Mahir Polat’ın tutukluluğunun devam etmesi, hem sosyal medyada hem de ünlü isimler tarafından tepkilere yol açtı. Bu süreçte Polat, X hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunarak dikkatleri üzerine topladı.