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Restorasyon Çalışmalarını Duyurdu: Mahir Polat, Gözaltına Alınmadan Önce Hazırladıkları Videoyu Paylaştı

Restorasyon Çalışmalarını Duyurdu: Mahir Polat, Gözaltına Alınmadan Önce Hazırladıkları Videoyu Paylaştı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 19:08

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Kalp, hipertansiyon ve diyabet gibi ciddi sağlık sorunları bulunan Mahir Polat, tutukluluğunun ardından iki kez hastaneye kaldırıldı ve anjiyo yapıldı. Ancak Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Polat’ın sağlık durumu her geçen gün kötüye gitmeye devam ediyor. 

Mahir Polat’ın tutukluluğunun devam etmesi, hem sosyal medyada hem de ünlü isimler tarafından tepkilere yol açtı. Bu süreçte Polat, X hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunarak dikkatleri üzerine topladı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Polat, gözaltına alınmadan önce hazırladıkları bir video ile İstanbul’un Fatih ilçesindeki tarihi Fatih Mevlevihanesi (Âbid Çelebi Tekkesi) Haziresi’nde başlattıkları restorasyon çalışmalarını duyurdu.

Polat, gözaltına alınmadan önce hazırladıkları bir video ile İstanbul’un Fatih ilçesindeki tarihi Fatih Mevlevihanesi (Âbid Çelebi Tekkesi) Haziresi’nde başlattıkları restorasyon çalışmalarını duyurdu.

Ciddi sağlık sorunları olmasına rağmen tutukluluğu süren Polat'ın yeni paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Mahir Polat, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Mahir Polat, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili dostlar, gözaltına alınmadan hemen önce sizlerle paylaşmak üzere bir video hazırlamıştık. Paylaşmak kısmet olmadı. Bugün sizlerle paylaşmak istedim.

İBB Miras olarak şehrin hafızasında özel bir yeri olan İstanbul’un en eski Mevlevihanelerinden Fatih Mevlevihanesi (Âbid Çelebi Tekkesi) Haziresi’nde restorasyon çalışmalarını başlatmıştık.

Mevlana neslinden Sultan Bayezid dönemi şeyhlerinden olan Âbid Çelebi’nin kurduğu tekkenin haziresinde yine tekke şeyhlerinden Hacı Mustafa Sıdkı Efendi ile Şeyh Hüseyin Hamdi Efendi’nin mezar taşları yer alıyor.

Eminim ki arkadaşlarımız bu restorasyonu hakkıyla tamamlayacak ve 15. yüzyıldan günümüze ulaşan bu tarihi alanı siz değerli İstanbulluların ziyaretine açacaktır.

Sağlığım için iyi dileklerini, dualarını eksik etmeyen tüm güzel dostlarıma gönülden teşekkür ederim.

İyi pazarlar dilerim…”

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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