Destek Çığ Gibi Büyüyor: İşte Mahir Polat İçin Ünlü İsimlerin Paylaşımları

Polat’ın, cezaevine girmeden kısa süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olduğu ve kendisine 6 stent takıldığı öğrenildi. Cezaevindeyken yeniden anjiyo olan Polat’ın ayrıca hipertansiyon, diyabet ve uyku apnesi gibi ciddi sağlık sorunları bulunduğu belirtildi.

Tutukluluğu süresince iki kez hastaneye kaldırılan Polat’ın sağlık durumu, avukatları ve ailesi tarafından yakından takip ediliyor.

Polat’ın avukatı Erkam Erdem, yaptığı açıklamada cezaevi koşullarının müvekkilinin sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, “Ciddi rahatsızlıkları bulunan Mahir Polat’ın sağlık durumu cezaevi koşullarında giderek kötüleşiyor” dedi. Erdem, Polat için tahliye talebiyle başvuru yaptıklarını da aktardı.