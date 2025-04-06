Destek Çığ Gibi Büyüyor: İşte Mahir Polat İçin Ünlü İsimlerin Paylaşımları
Kalp rahatsızlığı ve hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunlarıyla cezaevinde yaşam mücadelesi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için sosyal medyada destek çığ gibi büyüyor.
19 Mart’ta gözaltına alındıktan sonra 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen Mahir Polat’ın sağlık durumu kamuoyunun gündeminde. Avukatı, kalp rahatsızlığı, diyabet, hipertansiyon ve uyku apnesi gibi sorunlarla mücadele eden Polat’ın cezaevi koşullarında hayatının tehdit altında olduğunu açıklamıştı. Sosyal medyada “Mahir Polat Serbest Bırakılsın” ve “Mahir Polat’ı Serbest Bırakın” etiketleriyle başlatılan kampanyaya şarkıcılardan oyunculara kadar birçok tanınmış isim destek veriyor.
İşte destek veren o ünlülerin paylaşımları...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu endişe yaratıyor.
Avukat Erdem, son olarak Polat’ın cezaevinde yapılan bir haftalık tansiyon ölçümlerini de kamuoyuyla paylaşarak “Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: Hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor” ifadelerini kullandı.
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