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Destek Çığ Gibi Büyüyor: İşte Mahir Polat İçin Ünlü İsimlerin Paylaşımları

Destek Çığ Gibi Büyüyor: İşte Mahir Polat İçin Ünlü İsimlerin Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.04.2025 - 14:31

Kalp rahatsızlığı ve hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunlarıyla cezaevinde yaşam mücadelesi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için sosyal medyada destek çığ gibi büyüyor.

19 Mart’ta gözaltına alındıktan sonra 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen Mahir Polat’ın sağlık durumu kamuoyunun gündeminde. Avukatı, kalp rahatsızlığı, diyabet, hipertansiyon ve uyku apnesi gibi sorunlarla mücadele eden Polat’ın cezaevi koşullarında hayatının tehdit altında olduğunu açıklamıştı. Sosyal medyada “Mahir Polat Serbest Bırakılsın” ve “Mahir Polat’ı Serbest Bırakın” etiketleriyle başlatılan kampanyaya şarkıcılardan oyunculara kadar birçok tanınmış isim destek veriyor. 

İşte destek veren o ünlülerin paylaşımları...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu endişe yaratıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu endişe yaratıyor.

Polat’ın, cezaevine girmeden kısa süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olduğu ve kendisine 6 stent takıldığı öğrenildi. Cezaevindeyken yeniden anjiyo olan Polat’ın ayrıca hipertansiyon, diyabet ve uyku apnesi gibi ciddi sağlık sorunları bulunduğu belirtildi.

Tutukluluğu süresince iki kez hastaneye kaldırılan Polat’ın sağlık durumu, avukatları ve ailesi tarafından yakından takip ediliyor.

Polat’ın avukatı Erkam Erdem, yaptığı açıklamada cezaevi koşullarının müvekkilinin sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, “Ciddi rahatsızlıkları bulunan Mahir Polat’ın sağlık durumu cezaevi koşullarında giderek kötüleşiyor” dedi. Erdem, Polat için tahliye talebiyle başvuru yaptıklarını da aktardı.

Avukat Erdem, son olarak Polat’ın cezaevinde yapılan bir haftalık tansiyon ölçümlerini de kamuoyuyla paylaşarak “Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: Hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Avukat Erdem, son olarak Polat’ın cezaevinde yapılan bir haftalık tansiyon ölçümlerini de kamuoyuyla paylaşarak “Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: Hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Mahir Polat’ın sağlık gerekçeleriyle serbest bırakılması yönündeki çağrılar sosyal medyada her geçen gün daha da güç kazanıyor. “Mahir Polat Serbest Bırakılsın” ve “Mahir Polat’ı Serbest Bırakın” etiketleriyle başlatılan kampanyaya pek çok ünlü isim de destek verdi. 

Birçok sanatçı paylaşımlarıyla Polat’ın serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Teoman

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Hayal Köseoğlu

Hayal Köseoğlu

Müjde Uzman

Müjde Uzman
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Melikşah Altuntaş

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Uğur Uzunel

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Salih Bademci

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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