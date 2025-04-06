Gördüklerine İnanamadı: Melisa'nın Çizimi Şeyma Subaşı'yı Şoke Etti
Gördüklerine İnanamadı: Melisa'nın Çizimi Şeyma Subaşı'yı Şoke Etti
Şeyma Subaşı’nın Miami tatilinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak bu kez kızı Melisa'nın çizimi ile gündem oldu. Melisa’nın çizdiği bir resmi paylaşarak hem güldürdü, hem düşündürdü. Paylaşımına da 'Şimdi çocuğum neden böyle şeyler çiziyor diye analiz yapmaya başlamalıyım değil mi?' notunu düştü.
Buyrun birlikte görelim.
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Renkli hayatı, yer yer kafa karıştıran açıklamaları ve bir o kadar da şaşırtan paylaşımlarıyla magazin gündeminin demirbaş isimlerinden biri Şeyma Subaşı.
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Şeyma Subaşı cephesindeyse aşk hayatı hep bir şekilde gündemde.
Şimdilerde Miami’de tatilde olan Subaşı, bu kez gündeme kızı Melisa ile geldi.
İşte o paylaşım:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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