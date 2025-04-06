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Gördüklerine İnanamadı: Melisa'nın Çizimi Şeyma Subaşı'yı Şoke Etti

Gördüklerine İnanamadı: Melisa'nın Çizimi Şeyma Subaşı'yı Şoke Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.04.2025 - 11:59

Şeyma Subaşı’nın Miami tatilinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak bu kez kızı Melisa'nın çizimi ile gündem oldu. Melisa’nın çizdiği bir resmi paylaşarak hem güldürdü, hem düşündürdü. Paylaşımına da 'Şimdi çocuğum neden böyle şeyler çiziyor diye analiz yapmaya başlamalıyım değil mi?' notunu düştü.

Buyrun birlikte görelim.

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Renkli hayatı, yer yer kafa karıştıran açıklamaları ve bir o kadar da şaşırtan paylaşımlarıyla magazin gündeminin demirbaş isimlerinden biri Şeyma Subaşı.

Renkli hayatı, yer yer kafa karıştıran açıklamaları ve bir o kadar da şaşırtan paylaşımlarıyla magazin gündeminin demirbaş isimlerinden biri Şeyma Subaşı.

Onu ilk olarak Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla tanımıştık. Hatta hatırlarsınız, Ilıcalı’nın yarışma programına katılmış ve o yarışma sonrasında birlikte olmaya başlamışlar ve ilişkileri kısa sürede ciddi bir boyuta ulaşmıştı. Görkemli bir düğün ile evlenmiş ve bu birliktelikten de Melisa adında bir kız çocukları dünyaya gelmişti.

 Ancak bu aşk sonsuza kadar sürmemiş ve ikili yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı şimdilerde Çağla Altunkaya ile evli ve oldukça göz önünde bir ilişki yaşıyor.

Şeyma Subaşı cephesindeyse aşk hayatı hep bir şekilde gündemde.

Şeyma Subaşı cephesindeyse aşk hayatı hep bir şekilde gündemde.

Uzun bir süre boyunca Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi yani Mido ile yaşadığı ilişki, 2023’te gösterişli bir düğünle evliliğe dönüşmüştü. Ancak bu evlilik de pek uzun sürmemişti. Ayrılığın ardından Şeyma, verdiği bazı röportajlarda bu sürecin kendisi için çok zor geçtiğini, hayal kırıklıkları yaşadığını ve pişmanlık duyduğunu da dile getirmişti. 

Duygusal olarak yıprandığını söyleyen Subaşı, bir süre kendine zaman ayırmak istediğini de vurgulamıştı.

Ama Şeyma Subaşı durur mu? Elbette hayır. Hayatına kaldığı yerden devam eden sosyal medya fenomeni, bu kez Brezilyalı model Marlon ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift sosyal medyada aşklarını ilan ederken, ilişkileriyle ilgili çeşitli iddialar da gündeme geldi. Hatta geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları bile konuşulmuştu. Ancak Şeyma Subaşı, aşk dolu paylaşımlarla bu söylentilere son noktayı koymuş oldu.

Şimdilerde Miami’de tatilde olan Subaşı, bu kez gündeme kızı Melisa ile geldi.

Şimdilerde Miami’de tatilde olan Subaşı, bu kez gündeme kızı Melisa ile geldi.

Geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir paylaşımla takipçilerini hem güldürdü hem de düşündürdü. Kızı Melisa’nın çizdiği bir resmi paylaşan Şeyma, altına şu notu düştü:

“Şimdi çocuğum neden böyle şeyler çiziyor 🤔 diye analiz yapmaya başlamalıyım değil mi?  🤓😅”

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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