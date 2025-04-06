Gördüklerine İnanamadı: Melisa'nın Çizimi Şeyma Subaşı'yı Şoke Etti

Uzun bir süre boyunca Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi yani Mido ile yaşadığı ilişki, 2023’te gösterişli bir düğünle evliliğe dönüşmüştü. Ancak bu evlilik de pek uzun sürmemişti. Ayrılığın ardından Şeyma, verdiği bazı röportajlarda bu sürecin kendisi için çok zor geçtiğini, hayal kırıklıkları yaşadığını ve pişmanlık duyduğunu da dile getirmişti.

Duygusal olarak yıprandığını söyleyen Subaşı, bir süre kendine zaman ayırmak istediğini de vurgulamıştı.

Ama Şeyma Subaşı durur mu? Elbette hayır. Hayatına kaldığı yerden devam eden sosyal medya fenomeni, bu kez Brezilyalı model Marlon ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift sosyal medyada aşklarını ilan ederken, ilişkileriyle ilgili çeşitli iddialar da gündeme geldi. Hatta geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları bile konuşulmuştu. Ancak Şeyma Subaşı, aşk dolu paylaşımlarla bu söylentilere son noktayı koymuş oldu.