Hayal Köseoğlu'ndan İtiraf Gibi Paylaşım: Ersoy Nezir Çınarlı ile İlişkileri Taze Değilmiş!
Hayal Köseoğlu'ndan İtiraf Gibi Paylaşım: Ersoy Nezir Çınarlı ile İlişkileri Taze Değilmiş!
Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşkını ilan eden Hayal Köseoğlu’ndan yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medyada dudak dudağa pozlarıyla gündem olan ikilinin aslında tam bir yıldır birlikte oldukları ortaya çıktı.
Köseoğlu, Instagram hesabında “1. senemiz kutlu olsun yakışıklım” notuyla yaptığı paylaşımda hem aşklarını taçlandırdı hem de takipçilerini şaşırttı.
İkili, “Hudutsuz Sevda” dizisinde tanışmış ve birlikte kamera karşısına geçmişti. Ancak Çınarlı’nın dizideki karakteri geçen bölümde sona ermiş ve oyuncu projeye veda etmişti. O veda sonrası gelen romantik kareler ise adeta her şeyi açıklamıştı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayal Köseoğlu ve Ersoy Nezir Çınarlı…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir önceki gün yaptığı romantik bir paylaşımla Ersoy Nezir Çınarlı ile birlikteliklerinin ilk yılını kutladı.
Özetle, Hayal Köseoğlu ve Ersoy Nezir Çınarlı aşkı yeni değilmiş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın