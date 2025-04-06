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Hayal Köseoğlu'ndan İtiraf Gibi Paylaşım: Ersoy Nezir Çınarlı ile İlişkileri Taze Değilmiş!

Hayal Köseoğlu'ndan İtiraf Gibi Paylaşım: Ersoy Nezir Çınarlı ile İlişkileri Taze Değilmiş!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.04.2025 - 09:54

Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşkını ilan eden Hayal Köseoğlu’ndan yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medyada dudak dudağa pozlarıyla gündem olan ikilinin aslında tam bir yıldır birlikte oldukları ortaya çıktı. 

Köseoğlu, Instagram hesabında “1. senemiz kutlu olsun yakışıklım” notuyla yaptığı paylaşımda hem aşklarını taçlandırdı hem de takipçilerini şaşırttı. 

İkili, “Hudutsuz Sevda” dizisinde tanışmış ve birlikte kamera karşısına geçmişti. Ancak Çınarlı’nın dizideki karakteri geçen bölümde sona ermiş ve oyuncu projeye veda etmişti. O veda sonrası gelen romantik kareler ise adeta her şeyi açıklamıştı.

İşte detaylar...

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Hayal Köseoğlu ve Ersoy Nezir Çınarlı…

Hayal Köseoğlu ve Ersoy Nezir Çınarlı…

İkisi de oyuncu, ikisi de aynı dizide tanıştı, aynı sette yolları kesişti ve sonunda aşklarını sosyal medyada cümle aleme ilan etti. 

Ancak öyle görünüyor ki bu aşk yeni başlamamış! Köseoğlu’nun son paylaşımıyla birlikte herkesin yeni sandığı ilişkinin aslında bir yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde Hayal Köseoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmıştı. “Hudutsuz Sevda” dizisindeki rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile dudak dudağa pozlarını yayınlayan oyuncu, aşkını cesurca duyurmuştu. 

Çok geçmeden Köseoğlu'ndan yeni paylaşım geldi.

Bir önceki gün yaptığı romantik bir paylaşımla Ersoy Nezir Çınarlı ile birlikteliklerinin ilk yılını kutladı.

Bir önceki gün yaptığı romantik bir paylaşımla Ersoy Nezir Çınarlı ile birlikteliklerinin ilk yılını kutladı.

“1. senemiz kutlu olsun yakışıklım. Hep böyle el ele, göz göze, diz dize…” notuyla paylaştığı fotoğraf bir yandan da ilişkilerinin düşündüğümüzden çok daha önce başladığını gösterdi.

Çiftin birlikte rol aldığı dizinin geçtiğimiz bölümünde Ersoy Nezir Çınarlı’nın canlandırdığı karakterin hikayesi sona erdi ve oyuncu diziye veda etti. Veda sonrası Hayal Köseoğlu, hem partneri hem sevgilisine duygusal bir paylaşım yapmış ve o paylaşımda da aslında sevgili olduklarını açık etmişti.

Hayranları ise bu paylaşımları görünce çifti tebrik yağmuruna tutmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Özetle, Hayal Köseoğlu ve Ersoy Nezir Çınarlı aşkı yeni değilmiş.

Özetle, Hayal Köseoğlu ve Ersoy Nezir Çınarlı aşkı yeni değilmiş.

Sadece biz yeni öğrenmişiz. Ama ne diyelim, aşkları daim olsun. Bakalım bu güzel çiftin paylaşımlarından daha neler öğreneceğiz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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