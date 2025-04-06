Hayal Köseoğlu'ndan İtiraf Gibi Paylaşım: Ersoy Nezir Çınarlı ile İlişkileri Taze Değilmiş!

Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşkını ilan eden Hayal Köseoğlu’ndan yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medyada dudak dudağa pozlarıyla gündem olan ikilinin aslında tam bir yıldır birlikte oldukları ortaya çıktı.

Köseoğlu, Instagram hesabında “1. senemiz kutlu olsun yakışıklım” notuyla yaptığı paylaşımda hem aşklarını taçlandırdı hem de takipçilerini şaşırttı.

İkili, “Hudutsuz Sevda” dizisinde tanışmış ve birlikte kamera karşısına geçmişti. Ancak Çınarlı’nın dizideki karakteri geçen bölümde sona ermiş ve oyuncu projeye veda etmişti. O veda sonrası gelen romantik kareler ise adeta her şeyi açıklamıştı.

İşte detaylar...