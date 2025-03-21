Hudutsuz Aşk: Hayal Köseoğlu Dudak Dudağa Pozlarıyla Sürpriz İlişkisini Resmen İlan Etti

“Aşk-ı Memnu”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Ufak Tefek Cinayetler”, “7. Koğuştaki Mucize”, “Mahkum” ve “Mucize Doktor” gibi izlenme rekorları kıran yapımlarda yer alan Köseoğlu bu kez oyunculuğu değil, aşk hayatıyla gündemde.

Şu sıralar NOW TV’de yayınlanan ve seyirciden tam not alan Hudutsuz Sevda dizisinde “Damla Leto” karakterine hayat veren 32 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Daha önce adı rol arkadaşı Burak Sevinç’le anılmıştı. Hatta geçtiğimiz yıl Nisan ayında Kadıköy sokaklarında kol kola görüntülenmişlerdi. O dönem “Dizi aşkı gerçeğe mi dönüştü?” soruları ortada dolaşırken, Burak Sevinç bu söylentilere “Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Kol kola yürüyorduk sadece. Bir sürü arkadaşımla kol kola yürüyorum. ‘Dizi aşkı’ diye bir şey yok. Aşk değil, yanlış anlaşılma bence.” açıklamasıyla son noktayı koymuştu.