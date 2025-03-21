Hudutsuz Aşk: Hayal Köseoğlu Dudak Dudağa Pozlarıyla Sürpriz İlişkisini Resmen İlan Etti
Hudutsuz Aşk: Hayal Köseoğlu Dudak Dudağa Pozlarıyla Sürpriz İlişkisini Resmen İlan Etti
Daha önce rol arkadaşı Burak Sevinç’le anılan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, aşkını sonunda resmen ilan etti. Meğer kalbini başka bir rol arkadaşına kaptırmış!
Hudutsuz Sevda dizisinde birlikte rol aldığı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşayan Köseoğlu, Instagram’dan dudak dudağa pozlarını paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.
Gelin çiftimizin paylaşımlarına birlikte bakalım.
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Son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan Hayal Köseoğlu, hem başarılı oyunculuğu hem de etkileyici güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren isimlerden biri.
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Fakat görünen o ki, Hayal Köseoğlu kalbini bambaşka bir rol arkadaşına kaptırmış!
Dizinin takipçileri bilir; Ersoy Nezir Çınarlı’nın canlandırdığı karakter dizinin son bölümünde hayatını kaybederek hikayeye veda etmişti.
İşte o aşk dolu paylaşım:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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