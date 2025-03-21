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Hudutsuz Aşk: Hayal Köseoğlu Dudak Dudağa Pozlarıyla Sürpriz İlişkisini Resmen İlan Etti

Hudutsuz Aşk: Hayal Köseoğlu Dudak Dudağa Pozlarıyla Sürpriz İlişkisini Resmen İlan Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.03.2025 - 09:15

Daha önce rol arkadaşı Burak Sevinç’le anılan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, aşkını sonunda resmen ilan etti. Meğer kalbini başka bir rol arkadaşına kaptırmış! 

Hudutsuz Sevda dizisinde birlikte rol aldığı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşayan Köseoğlu, Instagram’dan dudak dudağa pozlarını paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede gündem oldu. 

Gelin çiftimizin paylaşımlarına birlikte bakalım.

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Son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan Hayal Köseoğlu, hem başarılı oyunculuğu hem de etkileyici güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren isimlerden biri.

Son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan Hayal Köseoğlu, hem başarılı oyunculuğu hem de etkileyici güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren isimlerden biri.

Aşk-ı Memnu”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Ufak Tefek Cinayetler”, “7. Koğuştaki Mucize”, “Mahkum” ve “Mucize Doktorgibi izlenme rekorları kıran yapımlarda yer alan Köseoğlu bu kez oyunculuğu değil, aşk hayatıyla gündemde.

Şu sıralar NOW TV’de yayınlanan ve seyirciden tam not alan Hudutsuz Sevda dizisinde “Damla Leto” karakterine hayat veren 32 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. 

Daha önce adı rol arkadaşı Burak Sevinç’le anılmıştı. Hatta geçtiğimiz yıl Nisan ayında Kadıköy sokaklarında kol kola görüntülenmişlerdi. O dönem “Dizi aşkı gerçeğe mi dönüştü?” soruları ortada dolaşırken, Burak Sevinç bu söylentilere “Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Kol kola yürüyorduk sadece. Bir sürü arkadaşımla kol kola yürüyorum. ‘Dizi aşkı’ diye bir şey yok. Aşk değil, yanlış anlaşılma bence.” açıklamasıyla son noktayı koymuştu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat görünen o ki, Hayal Köseoğlu kalbini bambaşka bir rol arkadaşına kaptırmış!

Fakat görünen o ki, Hayal Köseoğlu kalbini bambaşka bir rol arkadaşına kaptırmış!

Hudutsuz Sevda dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği oyuncu Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Hem de bizzat Köseoğlu’nun kendi paylaşımıyla.

Instagram hesabından sevgilisiyle olan romantik kareleri peş peşe paylaşan Hayal Köseoğlu, birlikte çekildikleri video ve fotoğraflarla aşkını adeta haykırdı. 

Dudak dudağa pozları ise en çok dikkat çeken detay oldu. Paylaşımına ise “Görüşürüz Hudutsuz Sevdam” notunu düşen oyuncu, hem dizideki karakterine hem de sevgilisinin diziden ayrılmasına duygusal bir şekilde veda etti.

Dizinin takipçileri bilir; Ersoy Nezir Çınarlı’nın canlandırdığı karakter dizinin son bölümünde hayatını kaybederek hikayeye veda etmişti.

Dizinin takipçileri bilir; Ersoy Nezir Çınarlı’nın canlandırdığı karakter dizinin son bölümünde hayatını kaybederek hikayeye veda etmişti.

Köseoğlu, sevgilisinin kamera arkasındaki en özel anlarını paylaşarak hem karaktere hem sevgilisine veda etti. 

İkilinin paylaşımları kısa sürede gündem olurken takipçileri hem şaşırdı hem de yeni çifte yorum yağdırdı. Kimi 'Yeni favori çiftimiz' dedi, kimi 'Hayır siz kardeşsiniz ahahahah' diyerek diziye atıfta bulundu.

İşte o aşk dolu paylaşım:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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