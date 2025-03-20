Lüks Nedir? Felsefesinden Varoluşşsal İngilizce Demecine Tuba Büyüküstün'ün 'Cringe' Ötesi Paylaşımları!
Lüks Nedir? Felsefesinden Varoluşşsal İngilizce Demecine Tuba Büyüküstün'ün 'Cringe' Ötesi Paylaşımları!
Yıllardır hem yer aldığı kült projelerdeki oyunculuğu, hem duru güzelliği hem de çalkantılı özel hayatıyla sık sık gündeme oturan Tuba Büyüküstün aynı zamanda beyin yakan ve insana hayatı sorgulatan videolarıyla meşhur biliyorsunuz.
Bugün sizler için Büyüküstün'ün varoluşsal sancılarını takipçilerine birbirinden tuhaf hareket ve demeçlerle aktardığı videoları derleyelim dedik!
Gelin hep beraber Tuba'nın Tubaca felsefesini konuşturduğu o videoları beraber hatırlayalım... 😂
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2003 yılında Kanal D kanalında yayınlanan Sultan Makamı dizisiyle, henüz gencecik bir kadınken hayatımıza giren Tuba Büyüküstün duru güzelliğiyle dikkatleri hemen üzerine çekmişti.
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Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla dikkat çeken Tuba Büyüküstün oldukça kalabalık aşk geçmişine sahip ünlülerimizden biri oldu.
"Haberim Yokmuş Gibi Çek" Temalı Uyanma Videosu
Ucundan Kestiği Saçlarına Ultra Dramatik Vedası
"Understand" Kelimesinin Kulağımızda Aylarca Yankılanmasına Sebep Olan Müthiş İngilizce Demeci
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Farazi Sevgilisine Derin Bir Mesaj Yolladığı "Arap Saçına Döndüm" Temalı Seslenişi
Varoluşsal Bir Sancı Çekmesine Sebep Olan "Lüks Nedir?" Felsefesi
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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