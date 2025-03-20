Lüks Nedir? Felsefesinden Varoluşşsal İngilizce Demecine Tuba Büyüküstün'ün 'Cringe' Ötesi Paylaşımları!

Birçok isimle adı anılan Büyüküstün'ün aile kurmasına vesile olan ilişki ise Onur Saylak'la yaşadığı dolu dizgin olduğu kadar çalkantılı aşktı. Sette tanışıp birbirine vurulan ikili 2011 yılında 'sonsuza dek evet' demiş, 2012 yılında ikizleri Toprak ve Maya'ya kavuşmuşlardı.

Onur Saylak'la Tuba Büyüküstün'ün mutluluğu kısa sürdü. 2017 yılında soluğu mahkemede alan çift tek celsede boşandı. O günden sonra Tuba Büyüküstün'ü yalnızca Umut Evirgen'le konuştuk. Daha bir içine çekilen ve her şeyi kendi halinde yaşamayı seçen Tuba Büyüküstün gizemli hallerinin vitesini de gün geçtikçe artırdı.

Zaman geçtikçe de düzenli olarak hepimize 'biz ne izledik şimdi?' dedirten videolar paylaşmaya başladı. Sizler için, şimdiye dek kendisinin beyin yakmaya programlı olmak üzere çektiği, sosyal medya kullanıcıları tarafından da resmen viral hale getirilip 'cringe'ilk seviyesi yüzünden dillere düşen videolarını bir toparlayalım dedik.

Gelin, kabuğuna çekildikten sonra ara sıra gündem olan fakat gündem olduğunda da tuhaf hal ve hareketleri yüzünden günlerce sosyal medya kullanıcılarının radarından düşmeyen Büyüküstün dünden bugüne bize nasıl 'Bu neydi şimdi?' dedirtmiş, beraber görelim!