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Lüks Nedir? Felsefesinden Varoluşşsal İngilizce Demecine Tuba Büyüküstün'ün 'Cringe' Ötesi Paylaşımları!

Lüks Nedir? Felsefesinden Varoluşşsal İngilizce Demecine Tuba Büyüküstün'ün 'Cringe' Ötesi Paylaşımları!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.03.2025 - 21:08

Yıllardır hem yer aldığı kült projelerdeki oyunculuğu, hem duru güzelliği hem de çalkantılı özel hayatıyla sık sık gündeme oturan Tuba Büyüküstün aynı zamanda beyin yakan ve insana hayatı sorgulatan videolarıyla meşhur biliyorsunuz. 

Bugün sizler için Büyüküstün'ün varoluşsal sancılarını takipçilerine birbirinden tuhaf hareket ve demeçlerle aktardığı videoları derleyelim dedik!

Gelin hep beraber Tuba'nın Tubaca felsefesini konuşturduğu o videoları beraber hatırlayalım... 😂

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2003 yılında Kanal D kanalında yayınlanan Sultan Makamı dizisiyle, henüz gencecik bir kadınken hayatımıza giren Tuba Büyüküstün duru güzelliğiyle dikkatleri hemen üzerine çekmişti.

2003 yılında Kanal D kanalında yayınlanan Sultan Makamı dizisiyle, henüz gencecik bir kadınken hayatımıza giren Tuba Büyüküstün duru güzelliğiyle dikkatleri hemen üzerine çekmişti.

'Çemberimde Gül Oya', 'Babam ve Oğlum', 'Ihlamurlar Altında','Sınav', 'Asi', 'Gönülçelen', 'Kara Para Aşk' ve 'Cesur ve Güzel' gibi birçok başarılı yapımda rol alan Tuba Büyüküstün her seferinde kendine has buram buram yayılan aurası ve gizemli halleriyle gündeme oturdu. 

En son Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinde izlediğimiz Tuba Büyüküstün, dizinin ilk çıktığı haftalarda yine gündemin tam göbeğine oturmayı başarmış, galada rol arkadaşı Seda Bakan'la yaşadığı tuhaf diyalogla da uzunca süre magazin manşetlerinde yer almıştı.

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla dikkat çeken Tuba Büyüküstün oldukça kalabalık aşk geçmişine sahip ünlülerimizden biri oldu.

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla dikkat çeken Tuba Büyüküstün oldukça kalabalık aşk geçmişine sahip ünlülerimizden biri oldu.

Birçok isimle adı anılan Büyüküstün'ün aile kurmasına vesile olan ilişki ise Onur Saylak'la yaşadığı dolu dizgin olduğu kadar çalkantılı aşktı. Sette tanışıp birbirine vurulan ikili 2011 yılında 'sonsuza dek evet' demiş, 2012 yılında ikizleri Toprak ve Maya'ya kavuşmuşlardı. 

Onur Saylak'la Tuba Büyüküstün'ün mutluluğu kısa sürdü. 2017 yılında soluğu mahkemede alan çift tek celsede boşandı. O günden sonra Tuba Büyüküstün'ü yalnızca Umut Evirgen'le konuştuk. Daha bir içine çekilen ve her şeyi kendi halinde yaşamayı seçen Tuba Büyüküstün gizemli hallerinin vitesini de gün geçtikçe artırdı. 

Zaman geçtikçe de düzenli olarak hepimize 'biz ne izledik şimdi?' dedirten videolar paylaşmaya başladı. Sizler için, şimdiye dek kendisinin beyin yakmaya programlı olmak üzere çektiği, sosyal medya kullanıcıları tarafından da resmen viral hale getirilip 'cringe'ilk seviyesi yüzünden dillere düşen videolarını bir toparlayalım dedik. 

Gelin, kabuğuna çekildikten sonra ara sıra gündem olan fakat gündem olduğunda da tuhaf hal ve hareketleri yüzünden günlerce sosyal medya kullanıcılarının radarından düşmeyen Büyüküstün dünden bugüne bize nasıl 'Bu neydi şimdi?' dedirtmiş, beraber görelim!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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