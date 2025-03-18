Kocam da Kocam Modunu Fena Açan İrem Derici'den Dünya Starı Dua Lipa'ya "Uzak Dur" Ayarı!
Kocam da Kocam Modunu Fena Açan İrem Derici'den Dünya Starı Dua Lipa'ya "Uzak Dur" Ayarı!
Sesi, sahnesi ve dobra karakteriyle sık sık magazin gündemine oturan İrem Derici, son zamanlarda her şeyden çok biricik sevgilisi Melih Kunukçu'yla konuşuluyor, en çok da onu dilinden düşürmüyor.
Bu sefer de kocası uğruna durduk yere dünya starı Dua Lipa'ya kurulmaya karar vermiş kendisi, buyurun neler demiş beraber bakalım!
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Hayatımıza girdiği günden beri yalnızca sesi ve konserleriyle değil dobra ve sert karakteriyle de konuşuyoruz İrem Derici'yi.
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O günden sonra hep yan yana, el ele, diz dize görmeye devam ettik ikiliyi. Keyifleri de gayet yerindeydi fakat sanıyoruz ki geçtiğimiz saatlerde bir küçük Dua Lipa krizi yaşandı!
Geçtiğimiz gece sosyal medya hesabından harekete geçen İrem Derici, Dua Lipa'ya DM attı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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