Kocam da Kocam Modunu Fena Açan İrem Derici'den Dünya Starı Dua Lipa'ya "Uzak Dur" Ayarı!

Sesi, sahnesi ve dobra karakteriyle sık sık magazin gündemine oturan İrem Derici, son zamanlarda her şeyden çok biricik sevgilisi Melih Kunukçu'yla konuşuluyor, en çok da onu dilinden düşürmüyor.

Bu sefer de kocası uğruna durduk yere dünya starı Dua Lipa'ya kurulmaya karar vermiş kendisi, buyurun neler demiş beraber bakalım!