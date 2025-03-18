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Kocam da Kocam Modunu Fena Açan İrem Derici'den Dünya Starı Dua Lipa'ya "Uzak Dur" Ayarı!

Kocam da Kocam Modunu Fena Açan İrem Derici'den Dünya Starı Dua Lipa'ya "Uzak Dur" Ayarı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.03.2025 - 15:17

Sesi, sahnesi ve dobra karakteriyle sık sık magazin gündemine oturan İrem Derici, son zamanlarda her şeyden çok biricik sevgilisi Melih Kunukçu'yla konuşuluyor, en çok da onu dilinden düşürmüyor.

Bu sefer de kocası uğruna durduk yere dünya starı Dua Lipa'ya kurulmaya karar vermiş kendisi, buyurun neler demiş beraber bakalım!

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Hayatımıza girdiği günden beri yalnızca sesi ve konserleriyle değil dobra ve sert karakteriyle de konuşuyoruz İrem Derici'yi.

Hayatımıza girdiği günden beri yalnızca sesi ve konserleriyle değil dobra ve sert karakteriyle de konuşuyoruz İrem Derici'yi.

Kendisinin lakabı 'beton' biliyorsunuz, bugüne dek hangi konuyla ilgili olursa olsun herkese cevabını patpat yapıştıran, dilinde de hiç filtre olmayan İrem Derici, magazinin göz bebeklerinden biri. 

Aşkta bir türlü dikiş tutturamama meselesi de Derici hakkında sık sık konuştuğumuz konulardan biliyorsunuz. Aşk yaşadığında midesinde uçuşan kelebeklerle şerbetlenen İrem Derici, ufak bir aranın ardından Melih Kunukçu'yla poz paylaşmaya başlayınca yeni aşk dedikoduları hemen kol gezmeye başlamıştı. 

İlk fotoğraflarını 7 Ekim'de paylaşan ikili, nazar değmesin diye herhalde, aylarca ilişkilerini sakladılar. 14 Şubat'ta ise 'Yeter olsun' diyerek, aşk yaşadıklarını çoktan tahmin etmiş herkesi haklı çıkardılar.

O günden sonra hep yan yana, el ele, diz dize görmeye devam ettik ikiliyi. Keyifleri de gayet yerindeydi fakat sanıyoruz ki geçtiğimiz saatlerde bir küçük Dua Lipa krizi yaşandı!

O günden sonra hep yan yana, el ele, diz dize görmeye devam ettik ikiliyi. Keyifleri de gayet yerindeydi fakat sanıyoruz ki geçtiğimiz saatlerde bir küçük Dua Lipa krizi yaşandı!

'Bu da nereden çıktı şimdi?' dediğinizi duyar gibiyiz fakat İrem Derici'yi birazcık tanıyorsanız sevdi mi sağlam sevip, büyük sahiplendiğine de mutlaka denk gelmişsinizdir. 

Şu sıralarda hiç aşık olmadığı kadar aşık ve mutlu olan İrem Derici'nin radarına bu sefer de Dua Lipa takılmış. Biricik sevgilisi Melih Kunukçu'nun dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya ilgi alakasını görünce de çözümü kendisine ulaşmakta bulmuş... 😂

Geçtiğimiz gece sosyal medya hesabından harekete geçen İrem Derici, Dua Lipa'ya DM attı.

Geçtiğimiz gece sosyal medya hesabından harekete geçen İrem Derici, Dua Lipa'ya DM attı.

'Abla Melih sana büyük düşüyor, engelle de aramızda makilik çıkmasın' mesajı bırakan İrem Derici, sevgilisinin hesabını da açık açık vermiş ki Dua görürse engellemesi kolay olsun! 😂

Bir elini ayağını kaostan çekmiş hali de var aşktan kaynaklanıyor denk gelmişsinizdir, paylaşımına 'Benim böyle isimlerle madileşmem lazı, artık çer çöpe yer yok' notunu düşen İrem Derici yine de gerekli yerlere gerekli lafı çarpmayı ihmal etmedi. Bir de etiket bıraktı, 'Kocam da kocam' dedi!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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