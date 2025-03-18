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Eyvah Eyvah: Özcan Deniz'in Yakasını Bırakmayan Abisi Ercan Deniz'den Canlı Yayında Şok Açıklamalar!

Eyvah Eyvah: Özcan Deniz'in Yakasını Bırakmayan Abisi Ercan Deniz'den Canlı Yayında Şok Açıklamalar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.03.2025 - 12:32

Senelerdir şarkıcılık ve oyunculuk kariyeriyle olduğu kadar karmaşık özel hayatıyla da gündeme gelen Özcan Deniz hakkında abisi Ercan Deniz'in ihbarıyla önce soruşturma sonra da inceleme başlatılmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde 'Neler Oluyor Hayatta?' yayınına katılan ve programın koordinatörüyle konuşan Ercan Deniz, kardeşiyle beraber para akladıklarını söyledi.

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Kızıl Goncalar'da oldukça başarılı bir performans sergileyen, konserlerine de hız kesmeden devam eden Özcan Deniz'i aylardır bitmek bilmeyen aile dramasıyla konuşuyoruz.

Kızıl Goncalar'da oldukça başarılı bir performans sergileyen, konserlerine de hız kesmeden devam eden Özcan Deniz'i aylardır bitmek bilmeyen aile dramasıyla konuşuyoruz.

Konu o kadar büyüdü ve karmaşıklaştı ki içeriğindeki tüm çirkin detaylara vakıf olmasanız çok da bir şey kaybetmiş olmazsınız... Fakat biz yine de ufacık toparlayalım; her şey Özcan Deniz ve yıllardır menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'in yolları radikal bir şekilde ayırmasıyla başladı. 

Oldukça ağır göndermelerde bulunan Ercan Deniz, Özcan Deniz'in kendisini çulsuz bıraktığını iddia etmiş, bunun üzerine konuya anne ve kız kardeş de dahil olmuştu. Başından beri Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ı kabul etmemeyi tercih eden anne ve kız kardeşinin Dadgar'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti. 

Her kafadan başka bir ses çıkarken Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in oğluna ve gelinine uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Asıl ipler ise Kadriye Deniz canlı yayına bağlanıp bitmeyen aile meselesiyle ilgili konuştuğunda koptu. Kalp spazmı geçiren Özcan Deniz, hastaneden çıktıktan sonra bu mesele artık romantik bakmayacağını söylemiş, geçtiğimiz haftalarda da tüm ailesine 'Allah'a emanet ederek' son vedasını etmişti. Bundan sonra hayatına yalnızca oğlu ve eşi ile devam edeceğini vurgulamıştı.

Tam sular biraz durulur diyorduk ki Ercan Deniz'in Özcan Deniz'i Uskumruköy, Sarıyer'de sit alanı içerisinde yer alan villasına yaptığı eklemeler sebebiyle ihbar ettiğini öğrendik.

Tam sular biraz durulur diyorduk ki Ercan Deniz'in Özcan Deniz'i Uskumruköy, Sarıyer'de sit alanı içerisinde yer alan villasına yaptığı eklemeler sebebiyle ihbar ettiğini öğrendik.

Özcan Deniz hakkında 'imar kirliliğine neden olmak' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlamarıyla soruşturma başlatıldı. Ardından yine Ercan Deniz'in sözlerinin ihbar kabul edilmesiyle beraber vergi incelemesi başlatıldı. 

Adliyeye çağırılan Özcan Deniz, ifadesinde; 'İnşaat sahibi değilim mağdurum' açıklamasında bulunmuştu. Özcan Deniz, 'Kardeş', 'evlat' ve 'abi' sıfatlarından istifa edip, 'sıfır', 'düşman' ve büyük harflerle 'rakip' olduğunu ilan etmiş, ailesini Allah'a 'emanet' etmişti.

Geçtiğimiz saatlerde "Neler Oluyor Hayatta" programının koordinatörüne konuşan Ercan Deniz, Özcan Deniz'in yakasını yine bırakmadı.

Geçtiğimiz saatlerde "Neler Oluyor Hayatta" programının koordinatörüne konuşan Ercan Deniz, Özcan Deniz'in yakasını yine bırakmadı.

Zehir zemberek açıklamarına yenilerini ekleyen Ercan Deniz, önce abi kardeş arasındaki kavganın nasıl başladığını anlattı:

'35 yıldır Özcan’la beraber bir ticaretimiz var ama geldiğimiz noktada, Özcan Bey’in bana verdiği o kadar zararlar var ki istemediğim şeyleri yapmaya mecbur bıraktı. Bazı şeylerin artık açığa çıkması lazım. Şu an şirketimle başım dertte. Şirketi ben kız kardeşimden 22 Temmuz’da devraldım. Mayıs ayında kız kardeşim şirketin bütün gayrimenkullerini 31 milyon lira karşılığında Özcan Deniz’e devretmiş. İçini boşaltmışlar yani' dedi. 

Ardından çok zor durumda olduğunu ifade eden Ercan Deniz, Özcan Deniz'in 'bu kadar servete oturmasının kabul edilemez' olduğunu söylerken, 'O para kazanıyor ben iflas ediyorum serzenişinde bulundu. 

Son açıklaması ise resmen şoke etti. Ercan Deniz, kardeşiyle beraber para akladıklarını söyledi. 

'Biz Özcan’la kader arkadaşıydık, kader yolculuğuydu. Bunu herkes bilir, ben hep yanındaydım. Ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum, ben star yönetiyordum. Herkes gitti, ben kaldım, ben de star yönettim. Ama olmadı. Devlet çalışıyor, yargı çalışıyor. Evet, şu anda incelemedeyiz hepimiz. Ben de suçluyum, suçum neyse çekmeye razıyım. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bir suçtur! Çünkü neden? Sen kendini yakmazsan, ben yakarım. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı ki' açıklamasında bulundu.

Ercan Deniz'in açıklamalarının tamamını izlemek isteyenleri şöyle alabiliriz;

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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