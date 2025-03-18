Eyvah Eyvah: Özcan Deniz'in Yakasını Bırakmayan Abisi Ercan Deniz'den Canlı Yayında Şok Açıklamalar!

Konu o kadar büyüdü ve karmaşıklaştı ki içeriğindeki tüm çirkin detaylara vakıf olmasanız çok da bir şey kaybetmiş olmazsınız... Fakat biz yine de ufacık toparlayalım; her şey Özcan Deniz ve yıllardır menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'in yolları radikal bir şekilde ayırmasıyla başladı.

Oldukça ağır göndermelerde bulunan Ercan Deniz, Özcan Deniz'in kendisini çulsuz bıraktığını iddia etmiş, bunun üzerine konuya anne ve kız kardeş de dahil olmuştu. Başından beri Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ı kabul etmemeyi tercih eden anne ve kız kardeşinin Dadgar'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

Her kafadan başka bir ses çıkarken Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in oğluna ve gelinine uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Asıl ipler ise Kadriye Deniz canlı yayına bağlanıp bitmeyen aile meselesiyle ilgili konuştuğunda koptu. Kalp spazmı geçiren Özcan Deniz, hastaneden çıktıktan sonra bu mesele artık romantik bakmayacağını söylemiş, geçtiğimiz haftalarda da tüm ailesine 'Allah'a emanet ederek' son vedasını etmişti. Bundan sonra hayatına yalnızca oğlu ve eşi ile devam edeceğini vurgulamıştı.