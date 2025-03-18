Eyvah Eyvah: Özcan Deniz'in Yakasını Bırakmayan Abisi Ercan Deniz'den Canlı Yayında Şok Açıklamalar!
Eyvah Eyvah: Özcan Deniz'in Yakasını Bırakmayan Abisi Ercan Deniz'den Canlı Yayında Şok Açıklamalar!
Senelerdir şarkıcılık ve oyunculuk kariyeriyle olduğu kadar karmaşık özel hayatıyla da gündeme gelen Özcan Deniz hakkında abisi Ercan Deniz'in ihbarıyla önce soruşturma sonra da inceleme başlatılmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde 'Neler Oluyor Hayatta?' yayınına katılan ve programın koordinatörüyle konuşan Ercan Deniz, kardeşiyle beraber para akladıklarını söyledi.
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Kızıl Goncalar'da oldukça başarılı bir performans sergileyen, konserlerine de hız kesmeden devam eden Özcan Deniz'i aylardır bitmek bilmeyen aile dramasıyla konuşuyoruz.
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Tam sular biraz durulur diyorduk ki Ercan Deniz'in Özcan Deniz'i Uskumruköy, Sarıyer'de sit alanı içerisinde yer alan villasına yaptığı eklemeler sebebiyle ihbar ettiğini öğrendik.
Geçtiğimiz saatlerde "Neler Oluyor Hayatta" programının koordinatörüne konuşan Ercan Deniz, Özcan Deniz'in yakasını yine bırakmadı.
Ercan Deniz'in açıklamalarının tamamını izlemek isteyenleri şöyle alabiliriz;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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