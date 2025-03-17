O Şiiri Gerçekten Aşktan mı Yazdı? Yılmaz Erdoğan ve Deniz Akkaya'nın Gelgitli İlişkisini İnceliyoruz!

Şimdilerde İnci Taneleri'nde izlediğimiz ve uzun bir aranın ardından sonra her hafta ekranlara izlediğimiz Yılmaz Erdoğan, dizinin başladığı ilk aylarda magazine bomba bir aşk iddiasıyla düşmüştü hatırlarsanız.

Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı dedikoduları alıp başını gitmişken ilişkiyi inkar eden Yılmaz Erdoğan, videolar Cansu Taşkın ve kız kardeşi tarafından ifşa edilince neye uğradığını şaşırmıştı. Seneye damga vuran olaydı hiç şüphesiz, öylece geçti gitti fakat Yılmaz Erdoğan'ın kız kardeşlerle pozları ve dudak dudağa videosu bir daha hiç unutulmamak üzere magazin tarihine kazındı.

Bu olaya gelene kadar yıllarca aşk hayatıyla konuşulmayan Yılmaz Erdoğan, 90'lı ve 2000'li yıllarda ülkenin en çapkın bekarlarından biri olarak dikkat çekiyordu.