O Şiiri Gerçekten Aşktan mı Yazdı? Yılmaz Erdoğan ve Deniz Akkaya'nın Gelgitli İlişkisini İnceliyoruz!
O Şiiri Gerçekten Aşktan mı Yazdı? Yılmaz Erdoğan ve Deniz Akkaya'nın Gelgitli İlişkisini İnceliyoruz!
Yıllar önce gözlerden uzak bir aşk yaşanmıştı. Şimdilerde gizlenmeye çalışan fakat yaşandığı bariz belli olan aşklardan biriydi üstelik!
Dönemin çapkını Yılmaz Erdoğan ve o dönem tüm gözleri üzerine çeken model Deniz Akkaya'nın gelgitli aşkından bahsediyoruz... Belki ilk defa duyuyorsunuz, belki daha önce duyup da inanmadınız ama iddialara göre baya baya yaşandı bu aşk. Hatta şiirler bile yazdırdı... Gelin, detaylara beraber bakalım!
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Şimdilerde hayatında biri olup olmadığını bilmediğimiz fakat geçtiğimiz seneye bomba bir aşkla damga vuran Yılmaz Erdoğan gençken o dönemin çapkınlarının başında geliyordu.
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Bugüne dek birçok ünlü isimle ilişki yaşayan Yılmaz Erdoğan'ın eski sevgililerinden biri de Deniz Akkaya'ydı.
Aşkın gerçek olduğu yıllar sonra Deniz Akkaya'nın yaptığı itiraflarla ortaya çıkmıştı.
Ardından bir itiraf da Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin boşanma aşamasındayken gelmişti Akkaya'dan...
Yılmaz Erdoğan'ın Deniz Akkaya'ya yazdığı iddia edilen şiir ise "Yeni Bir Sayfada Sana Bakmak" isimli meşhur şiiriydi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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