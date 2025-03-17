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O Şiiri Gerçekten Aşktan mı Yazdı? Yılmaz Erdoğan ve Deniz Akkaya'nın Gelgitli İlişkisini İnceliyoruz!

O Şiiri Gerçekten Aşktan mı Yazdı? Yılmaz Erdoğan ve Deniz Akkaya'nın Gelgitli İlişkisini İnceliyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.03.2025 - 16:02

Yıllar önce gözlerden uzak bir aşk yaşanmıştı. Şimdilerde gizlenmeye çalışan fakat yaşandığı bariz belli olan aşklardan biriydi üstelik!

Dönemin çapkını Yılmaz Erdoğan ve o dönem tüm gözleri üzerine çeken model Deniz Akkaya'nın gelgitli aşkından bahsediyoruz... Belki ilk defa duyuyorsunuz, belki daha önce duyup da inanmadınız ama iddialara göre baya baya yaşandı bu aşk. Hatta şiirler bile yazdırdı... Gelin, detaylara beraber bakalım!

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Şimdilerde hayatında biri olup olmadığını bilmediğimiz fakat geçtiğimiz seneye bomba bir aşkla damga vuran Yılmaz Erdoğan gençken o dönemin çapkınlarının başında geliyordu.

Şimdilerde hayatında biri olup olmadığını bilmediğimiz fakat geçtiğimiz seneye bomba bir aşkla damga vuran Yılmaz Erdoğan gençken o dönemin çapkınlarının başında geliyordu.

Şimdilerde İnci Taneleri'nde izlediğimiz ve uzun bir aranın ardından sonra her hafta ekranlara izlediğimiz Yılmaz Erdoğan, dizinin başladığı ilk aylarda magazine bomba bir aşk iddiasıyla düşmüştü hatırlarsanız. 

Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı dedikoduları alıp başını gitmişken ilişkiyi inkar eden Yılmaz Erdoğan, videolar Cansu Taşkın ve kız kardeşi tarafından ifşa edilince neye uğradığını şaşırmıştı. Seneye damga vuran olaydı hiç şüphesiz, öylece geçti gitti fakat Yılmaz Erdoğan'ın kız kardeşlerle pozları ve dudak dudağa videosu bir daha hiç unutulmamak üzere magazin tarihine kazındı.

Bu olaya gelene kadar yıllarca aşk hayatıyla konuşulmayan Yılmaz Erdoğan, 90'lı ve 2000'li yıllarda ülkenin en çapkın bekarlarından biri olarak dikkat çekiyordu.

Bugüne dek birçok ünlü isimle ilişki yaşayan Yılmaz Erdoğan'ın eski sevgililerinden biri de Deniz Akkaya'ydı.

Bugüne dek birçok ünlü isimle ilişki yaşayan Yılmaz Erdoğan'ın eski sevgililerinden biri de Deniz Akkaya'ydı.

O dönem oldukça ses getiren ve merak edilen ikili, ilişkiyi gözlerden uzak yaşamaya karar vermiş, tıpkı günümüzde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yaptığı gibi inatla inkar etmişlerdi beraber olduklarını... 

Yine de sık sık bir arada görüntülendiler. Birçok davete beraber katılan ikilin samimiyeti ayan beyan ortadaydı fakat yalnızca arkadaş olduklarını dile getirip konuyu kapatmayı tercih ettiler.

Aşkın gerçek olduğu yıllar sonra Deniz Akkaya'nın yaptığı itiraflarla ortaya çıkmıştı.

Aşkın gerçek olduğu yıllar sonra Deniz Akkaya'nın yaptığı itiraflarla ortaya çıkmıştı.

Deniz Akkaya'nın bu aşkın gerçek olduğuna dair ilk itirafı 2006 yılında gelmişti. Sabah gazetesinden Gülşen Yüksel'e röportaj veren Deniz Akkaya, yalnızca Yılmaz Erdoğan'ın eski aşklarından biri olduğunu yıllar sonra kabul etmemiş, aynı zamanda Erdoğan'ın kendisine bir şiir yazdığını da iddia etmişti. 

Akkaya röportajında, 'Onun benim için şiir yazdığını sonradan öğrendim. Şiiri bana okuduğunda anlamsızca bir gurur duydum. Birinin hayatına çizik atabilmişsem bu benim için değerli bir şeydir' sözleriyle duyurmuştu meseleyi.

Ardından bir itiraf da Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin boşanma aşamasındayken gelmişti Akkaya'dan...

Ardından bir itiraf da Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin boşanma aşamasındayken gelmişti Akkaya'dan...

Tam 10 yıl sonra o dönem Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın programının canlı yayınına konuk olan Deniz Akkaya, Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin hakkındaki boşanma iddialarını masaya yatırmaya karar vermişti. Yeniden keskin ifadelerle Yılmaz Erdoğan'ın eski erkek arkadaşı olduğunun altını çizen Deniz Akkaya,

'Yılmaz benim eski erkek arkadaşım, bunu itiraf etmekte bir sakınca görmüyorum. Hatta fikren ve ruhen Yılmaz Erdoğan'a hala aşığım' diyerek kafaları epey karıştırmıştı. 

Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan'ın boşanma süreci hakkında yaptığı açıklama ise Yılmaz Erdoğan'ı yakinen tanıdığını apaçık kanıtlıyordu: 

'Ama artık Yılmaz Erdoğan'ın başka kafalarda yaşadığını ve ermiş olduğunu düşünüyorum. Yılmaz dünyevi olaylardan koptuğu için bu evlilik buralara geldi. Belçim ise hala dünyevi olaylardan zevk almak istiyor, başarılara imza atmak istiyor, Yılmaz doymuş. Ayrılığın asıl sebebi budur.'

Yılmaz Erdoğan'ın Deniz Akkaya'ya yazdığı iddia edilen şiir ise "Yeni Bir Sayfada Sana Bakmak" isimli meşhur şiiriydi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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