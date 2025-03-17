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Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ Yıllar Sonra İlk Kez Gülümser Gülhan'ın Cenazesinde Görüntülendi

Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ Yıllar Sonra İlk Kez Gülümser Gülhan'ın Cenazesinde Görüntülendi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.03.2025 - 12:52

Yeşilçam'ın efsane ismi, Süper Baba'daki Fiko karakteriyle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçı Şevket Altuğ, yıllar sonra meslektaşı Gülümser Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı. 

Uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülenen Şevket Altuğ'un son hali 'Ah zalim zaman' dedirtti.

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1993-1997 yılları arasında yayınlandığında döneme damgasını vurmuş Süper Baba dizisini mutlaka hatırlarsınız veya duymuşsunuzdur.

1993-1997 yılları arasında yayınlandığında döneme damgasını vurmuş Süper Baba dizisini mutlaka hatırlarsınız veya duymuşsunuzdur.

Süper Baba'yı bilip dizinin Fikret'i, daha doğrusu Fiko'su Şevket Altuğ'u da tanımayan yoktur. En çok Fiko rolüyle hafızamıza kazınan Yeşilçam ustası Şevket Altuğ, bugüne dek birçok kült projede yer aldı. 

Şimdilerde 82 yaşında olan ünlü sanatçı Tokatçı, Süt Kardeşler, Gölge Oyunu, Şekerpare, Yedi Bela Hüsnü, Kapıcılar Kralı gibi yapımlarda unutulmaz rollere imza atmış, senelerini Kemal Sunal, İlyas Salman, Şener Şen, Adile Naşit ve Hulusi Kentmen gibi efsane isimlerle inanılmaz bir oyunculuk performansı sergilemişti.

Bildiğiniz üzere dün Yeşilçam'dan bir usta daha aramızdan ayrıldı.

Bildiğiniz üzere dün Yeşilçam'dan bir usta daha aramızdan ayrıldı.

Özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı 'Postacı' filminde Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı 'Latif' karakterinin eşi 'Petra' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Gülümser Gülhan ne yazık ki hayatını kaybetti. 

Uzun süredir görmediğimiz Şevket Altuğ, eski dostunu yalnız bırakmamak üzere cenazeye geldiğinde yıllar sonra da ilk kez görüntü vermiş oldu.

Objektiflere ise Gülümser Gülhan'ın eşi, yakın arkadaşı Ahmet Gülhan ile beraber yansıdı.

Objektiflere ise Gülümser Gülhan'ın eşi, yakın arkadaşı Ahmet Gülhan ile beraber yansıdı.

Gülümser Gülhan'ın acılı eşi, efsane isim Ahmet Gülhan'ın yanından bir an olsun ayrılmayan Şevket Altuğ'un son hali 'Ah zalim zaman' dedirtti. Zaman su gibi akıp gidiyor gerçekten de, yaşlanmaktan kaçış yok! Dileriz upuzun, sağlıklı bir ömrü olur her iki ustamızın da!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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