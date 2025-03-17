Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ Yıllar Sonra İlk Kez Gülümser Gülhan'ın Cenazesinde Görüntülendi
Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ Yıllar Sonra İlk Kez Gülümser Gülhan'ın Cenazesinde Görüntülendi
Yeşilçam'ın efsane ismi, Süper Baba'daki Fiko karakteriyle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçı Şevket Altuğ, yıllar sonra meslektaşı Gülümser Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı.
Uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülenen Şevket Altuğ'un son hali 'Ah zalim zaman' dedirtti.
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1993-1997 yılları arasında yayınlandığında döneme damgasını vurmuş Süper Baba dizisini mutlaka hatırlarsınız veya duymuşsunuzdur.
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Bildiğiniz üzere dün Yeşilçam'dan bir usta daha aramızdan ayrıldı.
Objektiflere ise Gülümser Gülhan'ın eşi, yakın arkadaşı Ahmet Gülhan ile beraber yansıdı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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