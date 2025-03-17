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Zeynep Özyılmazel'le Evleneceğini Duyuran Caz Piyanisti Kerem Görsev'den Yaş Farkı ve Neco Sorusuna Cevap!

Zeynep Özyılmazel'le Evleneceğini Duyuran Caz Piyanisti Kerem Görsev'den Yaş Farkı ve Neco Sorusuna Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.03.2025 - 09:14

Dünyaca tanınan kıymetli piyanist ve besteci, ülkemizdeki cazın mihenk taşı Kerem Görsev, üçüncü kez evleneceğini açıkladı. Son eşinden 2023 yılında ayrılan Kerem Görsev, Neco'nun büyük kızı Zeynep Özyılmazel'le Ekim'den sonra evleneceğini duyurdu. Neco ve yaş farkı hakkındaki sorulara da cevap verdi.

Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Ülkemize cazı sevdiren, dünyaca ünlü usta piyanist Kerem Görsev, uzun süredir gözlerden uzak kalmayı tercih ediyor.

Ülkemize cazı sevdiren, dünyaca ünlü usta piyanist Kerem Görsev, uzun süredir gözlerden uzak kalmayı tercih ediyor.

Gerçek bir caz sanatçısı, piyanist ve büyük bir besteci olan Kerem Görsev, şimdiye dek Ed Howard, Rabin Kenyata, Doris Troy, Eric Revis, Allan Haris, Steve Kirby gibi büyük sanatçılarla çalışmış çok kıymetli sanatçılarımızdan. 

St. Petersburg, Londra, Makedonya gibi birçok ülkenin filarmoni orkestralarıyla çalışan Görsev, yerli ve yabancı yüzlerce müzisyeni de bir araya getirmiş bir isim.

Kendisini biraz daha yakından tanımak isteyenleri aşağıdaki içeriğimize alabiliriz;

Fakat bu sefer özel hayatıyla ilgili bir konuyla gündemde ünlü piyanist ve besteci!

Fakat bu sefer özel hayatıyla ilgili bir konuyla gündemde ünlü piyanist ve besteci!

Görsev, 22 yıl aynı yastığı baş koyduğu eşi Pınar Kapralı'dan Eylül 2017'de boşanmıştı. 2018'de ise Türkiye'nin ilk açık deniz şefi Deniz Kurt ile evlenmişti. Ne yazık ki bu evlilik de yalnızca 6 yıl sürdü. 2023 yılında tek celsede boşandıklarını öğrendiğimizde şaşırmıştık. 

Geçtiğimiz saatlerde uzun bir aranın ardından Nişantaşı'nda görüntülenen ve muhabirlerin sorularını cevaplayan Kerem Görsev'in üçüncü kez nikah masasına oturacağı ortaya çıktı. Hem de Neco'nun büyük kızı Zeynep Özyılmazel'le!

Neco'nun küçük kızı Ayşe Özyılmazel ve magazindeki aşk haberlerine alışığız fakat kız kardeşine kıyasla çok daha kendi içine kapanık bir hayat sürüyor Zeynep Özyılmazel belki biliyorsunuzdur. Henüz kendisinden bir açıklama gelmedi ama Kerem Görsev, hemen hemen tüm detayları verdi.

Yedi yıldır Bodrum'da bir köyde yaşadığını belirten Görsev, Ekim'den sonra İstanbul'a evlilik için geleceğini duyurdu ve ekledi;

Yedi yıldır Bodrum'da bir köyde yaşadığını belirten Görsev, Ekim'den sonra İstanbul'a evlilik için geleceğini duyurdu ve ekledi;

“Yedi senedir Bodrum’un bir köyünde yaşıyorum. Deniz olmayan bir köy. Ekimden sonra değişiklik olacak hayatımda... İstanbul’a geliyorum. Zeynep Özyılmazel’le nişanlandım. Yazın evleneceğiz. Zeynep’e bıraktım düğünü... Küçük bir şey olacak. Sonra İstanbul’a döneceğiz” 

Ardından Zeynep Özyılmazel'in babası Neco'nun haberinin olup olmadığını da bilmediğini söyledi. “Kendisiyle konuşmadım. Zeynep ile konuştum. Zeynep’i zaten 20 küsür senedir tanıyorum. Keyifli bir hikâye oldu. Biliyordur herhalde nişanı... Yüzük de taktık. Ama önemli olan kalben, hissettiğin şeyin peşinden koşarsan olur. Bundan önce başımdan iki evlilik geçti. Biri 23 sene, ikincisi 6.5 yıl sürdü. Arayış içerisinde değildim ama zarif bir kadını bulunca…” açıklamasında bulundu.

Ayrıca aradaki yaş farkı da soruldu. Kerem Görsev 1961, Zeynep Özyılmazel, 1978 doğumlu yani aralarında 17 yaş fark var.

Ayrıca aradaki yaş farkı da soruldu. Kerem Görsev 1961, Zeynep Özyılmazel, 1978 doğumlu yani aralarında 17 yaş fark var.

Yaş farkı sorusunu duyunca garipseyen Görsev, '17 yaş çok mu? 64 yaşındayım, öyle şeyleri kafaya takmıyorum. O da sübyan değil. Yaşını başını almış biri. Kendi kararlarını veriyor. Dört parçayı Zeynep’e yazdım. Yeni albümü ona ithaf edeceğim” açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Sümeyra Özener

Bu adam kızlarında nasıl bir baba travması oluşturduysa iki kız da sürekli yaşça büyük adamlarla birlikte oluyor yahu.

maestro__

En son babalar duyar 😄

Osman Elmallı

🤢🤢🤮🤮