Zeynep Özyılmazel'le Evleneceğini Duyuran Caz Piyanisti Kerem Görsev'den Yaş Farkı ve Neco Sorusuna Cevap!

Gerçek bir caz sanatçısı, piyanist ve büyük bir besteci olan Kerem Görsev, şimdiye dek Ed Howard, Rabin Kenyata, Doris Troy, Eric Revis, Allan Haris, Steve Kirby gibi büyük sanatçılarla çalışmış çok kıymetli sanatçılarımızdan.

St. Petersburg, Londra, Makedonya gibi birçok ülkenin filarmoni orkestralarıyla çalışan Görsev, yerli ve yabancı yüzlerce müzisyeni de bir araya getirmiş bir isim.