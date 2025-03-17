Zeynep Özyılmazel'le Evleneceğini Duyuran Caz Piyanisti Kerem Görsev'den Yaş Farkı ve Neco Sorusuna Cevap!
Zeynep Özyılmazel'le Evleneceğini Duyuran Caz Piyanisti Kerem Görsev'den Yaş Farkı ve Neco Sorusuna Cevap!
Dünyaca tanınan kıymetli piyanist ve besteci, ülkemizdeki cazın mihenk taşı Kerem Görsev, üçüncü kez evleneceğini açıkladı. Son eşinden 2023 yılında ayrılan Kerem Görsev, Neco'nun büyük kızı Zeynep Özyılmazel'le Ekim'den sonra evleneceğini duyurdu. Neco ve yaş farkı hakkındaki sorulara da cevap verdi.
Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Ülkemize cazı sevdiren, dünyaca ünlü usta piyanist Kerem Görsev, uzun süredir gözlerden uzak kalmayı tercih ediyor.
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Fakat bu sefer özel hayatıyla ilgili bir konuyla gündemde ünlü piyanist ve besteci!
Yedi yıldır Bodrum'da bir köyde yaşadığını belirten Görsev, Ekim'den sonra İstanbul'a evlilik için geleceğini duyurdu ve ekledi;
Ayrıca aradaki yaş farkı da soruldu. Kerem Görsev 1961, Zeynep Özyılmazel, 1978 doğumlu yani aralarında 17 yaş fark var.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Bu adam kızlarında nasıl bir baba travması oluşturduysa iki kız da sürekli yaşça büyük adamlarla birlikte oluyor yahu.
En son babalar duyar 😄
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