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Hadise'nin Eski Kocası Mehmet Dinçerler'den Radikal Olduğu Kadar Başarısız İmaj Değişikliği!

Hadise'nin Eski Kocası Mehmet Dinçerler'den Radikal Olduğu Kadar Başarısız İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.03.2025 - 21:59

Hadise'nin olaylı başlayıp olaylı biten aşkının başrolü, eski eşi Mehmet Dinçerler ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın objektifine poz verdi. 

Değişik bir modele sahip olsa da kısa saçlarına alışık olduğumuz Mehmet Dinçerler'in yeni saçları sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçmadı. Uzun saçlarıyla poz kesen Dinçerler'in son hali Bayhan'a benzetildi... 

Buyurun, beyefendi neymiş n'olmuş beraber görelim!

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Şarkıları, sahnesi, dans şovları ve kombinleriyle gündemden düşmeyen Hadise, aynı zamanda bir türlü dikiş tutturamadığı aşk hayatıyla da dikkat çekiyor biliyorsunuz.

Şarkıları, sahnesi, dans şovları ve kombinleriyle gündemden düşmeyen Hadise, aynı zamanda bir türlü dikiş tutturamadığı aşk hayatıyla da dikkat çekiyor biliyorsunuz.

Bugüne dek Sinan Akçıl, Hakan Sabancı, Kaan Yıldırım gibi isimlerle anılan Hadise, uzun bir aşk orucunun ardından hayatına Mehmet Dinçerler'i almıştı hatırlasanız. 

İş insanı Dinçerler'le yaklaşık bir yıl sürekli beraber görüntülenen ve çok aşık olduğunu da sık sık dile getiren Hadise, 15 Mart 2022 de nişanlanmaya karar vermişti. Nişandan sonra evlilik için hiç vakit kaybetmeyen ünlü şarkıcı, 30 Nisan 2022'de de oldukça gizli saklı, yalnızca aile bireylerinin katıldığı sadecik bir düğünle dünyaevine girmişti. 

Fakat mutlulukları kısa sürdü... Yalnızca 5 ay beraber kalabilen ikili, jet hızıyla başlayan ilişkilerini jet hızıyla bitirdi. Öyle olaysız bir bitiş de değildi, birçok çirkin iddia döndü etrafta, düğündeki altınlara varana kadar oldukça kalitesiz iddialar hatta... Ama geçmiş geçmişte kaldı, her ikisi de yoluna baktı ve birbirlerine iyi gelmediklerine kanaat getirdiler.

Hadise'yle hayatımıza giren Mehmet Dinçerler, Hadise'den sonra tamamen silinmedi.

Hadise'yle hayatımıza giren Mehmet Dinçerler, Hadise'den sonra tamamen silinmedi.

Sosyal medyadaki tuhaf yorumlarıyla, çapkınlık girişimleri ve havalı pozlarıyla konuştuk kendisini boşanmadan sonra. 

Bir dönem oldukça üstüne gidildi bu ayrılık meselesinin, haliyle hep de Mehmet Dinçerler'in bir şey söylemesi, bir açıklama yapması beklendi. Fakat o açıklama hiç gelmedi. Gelmemesinin sebebi de aylar sonra ortaya çıkmıştı. Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Hadise, aralarında bir sözleşme olduğunu ve birbirleri hakkında konuşmama anlaşması yaptıklarını itiraf etmişti. 

O günden sonra peşi bir miktar bırakılan ve sessizliğe bürünen Mehmet Dinçerler, birkaç gün önce aramıza radikal imaj değişikliğiyle döndü.

Ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın objektifine poz veren Mehmet Dinçerler'in uzun saçları sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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