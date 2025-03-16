Hadise'nin Eski Kocası Mehmet Dinçerler'den Radikal Olduğu Kadar Başarısız İmaj Değişikliği!

Bugüne dek Sinan Akçıl, Hakan Sabancı, Kaan Yıldırım gibi isimlerle anılan Hadise, uzun bir aşk orucunun ardından hayatına Mehmet Dinçerler'i almıştı hatırlasanız.

İş insanı Dinçerler'le yaklaşık bir yıl sürekli beraber görüntülenen ve çok aşık olduğunu da sık sık dile getiren Hadise, 15 Mart 2022 de nişanlanmaya karar vermişti. Nişandan sonra evlilik için hiç vakit kaybetmeyen ünlü şarkıcı, 30 Nisan 2022'de de oldukça gizli saklı, yalnızca aile bireylerinin katıldığı sadecik bir düğünle dünyaevine girmişti.

Fakat mutlulukları kısa sürdü... Yalnızca 5 ay beraber kalabilen ikili, jet hızıyla başlayan ilişkilerini jet hızıyla bitirdi. Öyle olaysız bir bitiş de değildi, birçok çirkin iddia döndü etrafta, düğündeki altınlara varana kadar oldukça kalitesiz iddialar hatta... Ama geçmiş geçmişte kaldı, her ikisi de yoluna baktı ve birbirlerine iyi gelmediklerine kanaat getirdiler.