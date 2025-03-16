Hadise'nin Eski Kocası Mehmet Dinçerler'den Radikal Olduğu Kadar Başarısız İmaj Değişikliği!
Hadise'nin Eski Kocası Mehmet Dinçerler'den Radikal Olduğu Kadar Başarısız İmaj Değişikliği!
Hadise'nin olaylı başlayıp olaylı biten aşkının başrolü, eski eşi Mehmet Dinçerler ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın objektifine poz verdi.
Değişik bir modele sahip olsa da kısa saçlarına alışık olduğumuz Mehmet Dinçerler'in yeni saçları sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçmadı. Uzun saçlarıyla poz kesen Dinçerler'in son hali Bayhan'a benzetildi...
Buyurun, beyefendi neymiş n'olmuş beraber görelim!
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Şarkıları, sahnesi, dans şovları ve kombinleriyle gündemden düşmeyen Hadise, aynı zamanda bir türlü dikiş tutturamadığı aşk hayatıyla da dikkat çekiyor biliyorsunuz.
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Hadise'yle hayatımıza giren Mehmet Dinçerler, Hadise'den sonra tamamen silinmedi.
Ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın objektifine poz veren Mehmet Dinçerler'in uzun saçları sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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