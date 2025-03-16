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Cem Yılmaz'dan Ekrem İmamoğlu'nun Diploma Tartışmasına Sahneden Bomba Gönderme!

Cem Yılmaz'dan Ekrem İmamoğlu'nun Diploma Tartışmasına Sahneden Bomba Gönderme!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.03.2025 - 19:14 Son Güncelleme: 16.03.2025 - 19:41

Uzun bir süre sosyal medya paylaşımlarında eski aşklarına yaptığı göndermelerle gündeme gelen Cem Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde son gösterisinde yaptığı Ekrem İmamoğlu göndermesiyle gündeme oturdu. 

Ankara ATO’da gerçekleştirdiği gösterisinde İmamoğlu'nun günlerdir gündemden düşmeyen diploma tartışmasına değinen ünlü komedyen salonu kahkahaya boğdu!

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Ülkemizin başta gelen komedyenlerinden Cem Yılmaz, uzun bir aranın ardından CMXXIV ile sahnelere geri dönmüştü hatırlarsanız.

Ülkemizin başta gelen komedyenlerinden Cem Yılmaz, uzun bir aranın ardından CMXXIV ile sahnelere geri dönmüştü hatırlarsanız.

7 Şubat 2024'te yeniden seyircisiyle buluşacağını duyuran Cem Yılmaz'ın biletleri jet hızıyla tükenmişti, o gün bugündür de boş kapattığı gösterisi olmadı tabii ki. 

Her seferinde daha da çok cilalayıp parlattığı kariyeri bir yana özel hayatıyla da özellikle şu son birkaç senede oldukça yoğun konuştuk ünlü komedyeni. Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı aşk, ardından Necla Karahalil, her ikisine de türlü türlü göndermeler derken peş peşe gizem uyandırırken manşetlere de taşıdı kendisini Cem Yılmaz! 

Şimdilerde daha sessiz sakin, aşk hayatı da aynı şekilde sanıyoruz... Sosyal medya paylaşımlarından çok gösterilerinde patlattığı esprilerle konuştuğumuz dönemdeyiz kendisini!

Ankara ATO’da gerçekleştirdiği son gösterisinde anlattığı Ekrem İmamoğlu anısıyla gündeme oturdu Cem Yılmaz!

Ankara ATO’da gerçekleştirdiği son gösterisinde anlattığı Ekrem İmamoğlu anısıyla gündeme oturdu Cem Yılmaz!

Denk gelmeyen, bilmeyen muhtelemen yoktur fakat ne olur ne olmaz kısa bir özet geçelim; Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanının üniversite diplomasıyla ilgili soruşturma başlattı. 

İmamoğlu'nun lisans diploması ve yaptığı geçişin usülünce olmadığı iddiaları da son günlerin en çok tartışılan, en popüler konularından biri haline geldi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan sahte diploma iddialarına dair soruşturmada hala karar bekleniyor....

Cem Yılmaz da gündemi ele almayı, göndermeler yapmayı sever bilirsiniz, gösteride de tam da bu konuya değinmiş kendisi!

Cem Yılmaz da gündemi ele almayı, göndermeler yapmayı sever bilirsiniz, gösteride de tam da bu konuya değinmiş kendisi!

İmamoğlu’nun İstanbul’daki bir performansına geldiğini anlatan Cem Yılmaz, önce “Başkanım, hoş geldiniz ama şimdi kar yağacak, ‘Başkan Cem’i izlemeye gitti’ diyecekler” diyerek ince bir göndermede bulundu. 

Ardından diploma meselesine değinen Cem Yılmaz hem sözleri hem de hareketiyle salonu kahkahaya boğdu. 

“Tabii bu arada Başkan diplomasını da yanında getirmiş, gösteri boyunca elinde tutuyordu” dedi ve ellerini kelepçelenmiş gibi bir pozisyona sokarak durumu tiye aldı. 😂

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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