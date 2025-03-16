Cem Yılmaz'dan Ekrem İmamoğlu'nun Diploma Tartışmasına Sahneden Bomba Gönderme!

7 Şubat 2024'te yeniden seyircisiyle buluşacağını duyuran Cem Yılmaz'ın biletleri jet hızıyla tükenmişti, o gün bugündür de boş kapattığı gösterisi olmadı tabii ki.

Her seferinde daha da çok cilalayıp parlattığı kariyeri bir yana özel hayatıyla da özellikle şu son birkaç senede oldukça yoğun konuştuk ünlü komedyeni. Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı aşk, ardından Necla Karahalil, her ikisine de türlü türlü göndermeler derken peş peşe gizem uyandırırken manşetlere de taşıdı kendisini Cem Yılmaz!

Şimdilerde daha sessiz sakin, aşk hayatı da aynı şekilde sanıyoruz... Sosyal medya paylaşımlarından çok gösterilerinde patlattığı esprilerle konuştuğumuz dönemdeyiz kendisini!