Cem Yılmaz'dan Ekrem İmamoğlu'nun Diploma Tartışmasına Sahneden Bomba Gönderme!
Cem Yılmaz'dan Ekrem İmamoğlu'nun Diploma Tartışmasına Sahneden Bomba Gönderme!
Uzun bir süre sosyal medya paylaşımlarında eski aşklarına yaptığı göndermelerle gündeme gelen Cem Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde son gösterisinde yaptığı Ekrem İmamoğlu göndermesiyle gündeme oturdu.
Ankara ATO’da gerçekleştirdiği gösterisinde İmamoğlu'nun günlerdir gündemden düşmeyen diploma tartışmasına değinen ünlü komedyen salonu kahkahaya boğdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemizin başta gelen komedyenlerinden Cem Yılmaz, uzun bir aranın ardından CMXXIV ile sahnelere geri dönmüştü hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara ATO’da gerçekleştirdiği son gösterisinde anlattığı Ekrem İmamoğlu anısıyla gündeme oturdu Cem Yılmaz!
Cem Yılmaz da gündemi ele almayı, göndermeler yapmayı sever bilirsiniz, gösteride de tam da bu konuya değinmiş kendisi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın