Duyduklarımız Gerçek Olabilir mi? Beren Saat'in 4 Aylık Hamile Olduğu İddia Edildi!
Duyduklarımız Gerçek Olabilir mi? Beren Saat'in 4 Aylık Hamile Olduğu İddia Edildi!
Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı muhabirler tarafından görüntülenen Kenan Doğulu ve Beren Saat etrafına etten duvar ördürmüş, görüntü vermemek için ekstra bir çaba sarf etmişti.
Magazin kulislerinde aniden bomba bir dedikodu dönmeye başladı! Kenan Doğulu ile 11 yıldır evli olan Beren Saat'in hamile olduğu iddia edildi!
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Beren Saat ve Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles'ta herkesin hafızasına kazınan müthiş bir plaj düğünüyle evlenmişti.
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Geçtiğimiz günlerde de uzun süredir sesi soluğu çıkmayan çiftimizle ilgili bir hadise yaşanmıştı, belki denk gelmişsinizdir.
11 yıldır beklenen o haberin bu sefer gerçekten geldiği iddia edildi ve haber kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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