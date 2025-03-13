Duyduklarımız Gerçek Olabilir mi? Beren Saat'in 4 Aylık Hamile Olduğu İddia Edildi!

Gencecik bir kızken Kenan Doğulu hayranı olan Beren Saat, yıllar sonra tesadüfen bir araya gelmiş, küçüklük aşkıyla evlenme hayalini gerçekleştirmişti.

İlk günden beri birbirlerine olan inanılmaz düşkünlükleri, her fırsatta yaptıkları jestler ve aşk dolu açıklamalarıyla öne çıkan ikilinin hakkında düzenli olarak iki haber yapılıyor...

Biri boşanma, diğeri de bebek haberi! Bugüne dek hem boşanma haberleri hem de bebek haberlerinin altı hep boş çıktı. İnatla aralarının kötü olduğu söylenen, hakikaten de bir dönem ayrılığın eşiğine gelen çiftin aşkı her seferinde galip geldi. Bebek konusu ise kapatıldı. Çocuk istemiyor değildiler fakat çocuk sorusu ne zaman yöneltilse kendi gündemlerinde olmadığını açık bir dille ifade etmişlerdi.