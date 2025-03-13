onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Duyduklarımız Gerçek Olabilir mi? Beren Saat'in 4 Aylık Hamile Olduğu İddia Edildi!

Duyduklarımız Gerçek Olabilir mi? Beren Saat'in 4 Aylık Hamile Olduğu İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.03.2025 - 23:08

Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı muhabirler tarafından görüntülenen Kenan Doğulu ve Beren Saat etrafına etten duvar ördürmüş, görüntü vermemek için ekstra bir çaba sarf etmişti. 

Magazin kulislerinde aniden bomba bir dedikodu dönmeye başladı! Kenan Doğulu ile 11 yıldır evli olan Beren Saat'in hamile olduğu iddia edildi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beren Saat ve Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles'ta herkesin hafızasına kazınan müthiş bir plaj düğünüyle evlenmişti.

Beren Saat ve Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles'ta herkesin hafızasına kazınan müthiş bir plaj düğünüyle evlenmişti.

Gencecik bir kızken Kenan Doğulu hayranı olan Beren Saat, yıllar sonra tesadüfen bir araya gelmiş, küçüklük aşkıyla evlenme hayalini gerçekleştirmişti. 

İlk günden beri birbirlerine olan inanılmaz düşkünlükleri, her fırsatta yaptıkları jestler ve aşk dolu açıklamalarıyla öne çıkan ikilinin hakkında düzenli olarak iki haber yapılıyor...

Biri boşanma, diğeri de bebek haberi! Bugüne dek hem boşanma haberleri hem de bebek haberlerinin altı hep boş çıktı. İnatla aralarının kötü olduğu söylenen, hakikaten de bir dönem ayrılığın eşiğine gelen çiftin aşkı her seferinde galip geldi. Bebek konusu ise kapatıldı. Çocuk istemiyor değildiler fakat çocuk sorusu ne zaman yöneltilse kendi gündemlerinde olmadığını açık bir dille ifade etmişlerdi.

Geçtiğimiz günlerde de uzun süredir sesi soluğu çıkmayan çiftimizle ilgili bir hadise yaşanmıştı, belki denk gelmişsinizdir.

11 yıldır beklenen o haberin bu sefer gerçekten geldiği iddia edildi ve haber kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi çekti.

11 yıldır beklenen o haberin bu sefer gerçekten geldiği iddia edildi ve haber kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi çekti.

En son yıllar sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile bir araya gelerek rol aldığı 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminde ve Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinde izlediğimiz, ekranlardan da uzun bir süredir uzak olan Beren Saat'in hamile olduğu iddia edildi. 

Üstelik bebeğin kaç aylık olduğu detayı da konuşulmaya başladı. Eğer duyduklarımız doğruysa Beren Saat ve Kenan Doğulu ilk bebeğini bekliyor ve Doğulu bebek 4 aylık olmuş bile! 

Hadi hayırlısı! Bakalım bu sefer bebek iddiası gerçekten doğru çıkacak mı? 👶

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın