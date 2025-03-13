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Genetik Şov: Defne Samyeli'nin Resmen Erkek Versiyonu Olan Abisi Sühan Samyeli'yi Görmeniz Lazım!

Genetik Şov: Defne Samyeli'nin Resmen Erkek Versiyonu Olan Abisi Sühan Samyeli'yi Görmeniz Lazım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.03.2025 - 19:44

Defne Samyeli, birkaç yıl önce şarkıcılık kariyerine ağırlık verdikten sonra sürekli olarak sahneleri ve sahne kombinleriyle gündeme oturmaya başladı. 

Bir de kusursuz fiziği var tabii! Samyeli, yıllar geçtikçe daha da güzelleşen fiziğini birçok şeye borçlu, düzenli spor da bunlardan biri! Bugün de gündemimizde Defne Samyeli'nin spor salonundan paylaştığı selfie ve o selfie'deki sürpriz isim var! 

Gelin, abisi Sühan Sanyeli'yle Defne Samyeli nasıl da ikiz gibi benziyormuş beraber görelim!

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Uzun yıllar ekranların en güzel haber sunucusu olarak izlediğimiz Defne Samyeli, birkaç sene önce kariyer değişikliğine gitti.

Uzun yıllar ekranların en güzel haber sunucusu olarak izlediğimiz Defne Samyeli, birkaç sene önce kariyer değişikliğine gitti.

Daha önce de güzel sesiyle dikkat çeken Defne Samyeli, şarkıcılığa adım attı ve o günden bugüne de birçok mekanda sahne aldı. Kimilerinin çok beğendiği ve sık sık dinlemeye gittiği Samyeli, kimilerinin de başlarda tepkisini çekmişti. 

Zamanla şarkıcı kimliğine alışıldı ve yıllar geçse de biraz olsun yaşlanmıyor oluşu manşetlerden düşmemeye başladı. Seneler geçtikçe güzelleşen, fitliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ve oldukça da iddialı sahne kombinleri tercih eden Defne Samyeli magazinin en sevilen ve en merak edilen isimlerinden biri haline geldi.

Özel hayatıyla ilgili kendisi kadar dikkat çeken bir başka şey ise kızları Derin ve Deren Talu oldu.

Özel hayatıyla ilgili kendisi kadar dikkat çeken bir başka şey ise kızları Derin ve Deren Talu oldu.

1997 doğumlu büyük kızı Deren Talu, tıpkı güzellik yarışması 3.'sü annesi gibi mankenlik kariyerine yönelirken, 2003 doğumlu küçük kızı Derin Talu ise sosyal medyayı oldukça sık kullanan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden oldu. 

Derin ve Deren Talu kimi zaman birtakım eleştirilere maruz kaldıysa da, anneleriyle verdikleri aile pozları her seferinde 'Üçüne de 41' kere maşallah dedirtti. Hatta o kadar ki 'Yerli Kardashianlar' olarak anılmaya başladılar.

Aile üyeleriyle gözleri üzerine toplayan Defne Samyeli, genetiğinde bir şov olduğunu geçtiğimiz saatlerde yine kanıtladı.

Aile üyeleriyle gözleri üzerine toplayan Defne Samyeli, genetiğinde bir şov olduğunu geçtiğimiz saatlerde yine kanıtladı.

Her gün düzenli olarak spor yapan Defne Samyeli, bu sabah spor salonundan paylaştığı fotoğrafta sürpriz bir isimle poz verdi! 

Daha önce de birkaç kez gördüğümüz ve her seferinde de bir afalladığımız abisi Sühan Samyeli'yle poz kesen Defne Samyeli'nin güzelliği bir yana, abisi Sühan'la benzerliği resmen şoke etti. 

Güzel genlere sahip olmanın da nasıl bir şey olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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