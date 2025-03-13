Genetik Şov: Defne Samyeli'nin Resmen Erkek Versiyonu Olan Abisi Sühan Samyeli'yi Görmeniz Lazım!
Genetik Şov: Defne Samyeli'nin Resmen Erkek Versiyonu Olan Abisi Sühan Samyeli'yi Görmeniz Lazım!
Defne Samyeli, birkaç yıl önce şarkıcılık kariyerine ağırlık verdikten sonra sürekli olarak sahneleri ve sahne kombinleriyle gündeme oturmaya başladı.
Bir de kusursuz fiziği var tabii! Samyeli, yıllar geçtikçe daha da güzelleşen fiziğini birçok şeye borçlu, düzenli spor da bunlardan biri! Bugün de gündemimizde Defne Samyeli'nin spor salonundan paylaştığı selfie ve o selfie'deki sürpriz isim var!
Gelin, abisi Sühan Sanyeli'yle Defne Samyeli nasıl da ikiz gibi benziyormuş beraber görelim!
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Uzun yıllar ekranların en güzel haber sunucusu olarak izlediğimiz Defne Samyeli, birkaç sene önce kariyer değişikliğine gitti.
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Özel hayatıyla ilgili kendisi kadar dikkat çeken bir başka şey ise kızları Derin ve Deren Talu oldu.
Aile üyeleriyle gözleri üzerine toplayan Defne Samyeli, genetiğinde bir şov olduğunu geçtiğimiz saatlerde yine kanıtladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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