Genetik Şov: Defne Samyeli'nin Resmen Erkek Versiyonu Olan Abisi Sühan Samyeli'yi Görmeniz Lazım!

Defne Samyeli, birkaç yıl önce şarkıcılık kariyerine ağırlık verdikten sonra sürekli olarak sahneleri ve sahne kombinleriyle gündeme oturmaya başladı.

Bir de kusursuz fiziği var tabii! Samyeli, yıllar geçtikçe daha da güzelleşen fiziğini birçok şeye borçlu, düzenli spor da bunlardan biri! Bugün de gündemimizde Defne Samyeli'nin spor salonundan paylaştığı selfie ve o selfie'deki sürpriz isim var!

Gelin, abisi Sühan Sanyeli'yle Defne Samyeli nasıl da ikiz gibi benziyormuş beraber görelim!