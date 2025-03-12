Oldu O Zaman: Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu Kaşlarını Çatınca Beliren Kırışıklıkta Allah Yazdığına İnandı!
Oldu O Zaman: Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu Kaşlarını Çatınca Beliren Kırışıklıkta Allah Yazdığına İnandı!
Kız kardeşi Dilan Polat'tan yalnızca birkaç ay önce cezaevinden çıkan Sıla Doğu, Polat ailesinin sessiz sedasız üyelerinden biriydi. Son 'uyuşturucu soruşturması' ve gözaltı darbesinin ardından sosyal medyadan uzaklaşmaya karar veren fakat molası yalnızca 10 gün süren Dilan Polat sessizliğe gömülmüşken öne çıkan isim Sıla Doğu oldu.
Sıla Doğu, geçtiğimiz saatlerde takipçilerinin de gazına gelirken kaşlarını çatınca alnında beliren karışıklıkta Allah'ın adının yazdığına inandı!
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Kız kardeşi Dilan Polat ve Engin Polat'la beraber kara para aklama ve vergi kaçırma davasıyla tutuklanan Sıla Doğu, 13 Temmuz'da tahliye olmuştu.
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Geçtiğimiz gün Dilan Polat 10 gündür hikaye atmamasına ve uzaklaşmış olmasına rağmen hakkında haber yapan sitelere ateş püsküren Sıla Doğu, isim vermeden tehditler savurmuştu.
Sıla Doğu, takipçilerinin de gazına gelerek kaşlarını çattığında beliren kırışıklıkta Allah'ın adının yazdığına inandı...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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