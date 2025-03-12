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Oldu O Zaman: Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu Kaşlarını Çatınca Beliren Kırışıklıkta Allah Yazdığına İnandı!

Oldu O Zaman: Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu Kaşlarını Çatınca Beliren Kırışıklıkta Allah Yazdığına İnandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.03.2025 - 23:07

Kız kardeşi Dilan Polat'tan yalnızca birkaç ay önce cezaevinden çıkan Sıla Doğu, Polat ailesinin sessiz sedasız üyelerinden biriydi. Son 'uyuşturucu soruşturması' ve gözaltı darbesinin ardından sosyal medyadan uzaklaşmaya karar veren fakat molası yalnızca 10 gün süren Dilan Polat sessizliğe gömülmüşken öne çıkan isim Sıla Doğu oldu. 

Sıla Doğu, geçtiğimiz saatlerde takipçilerinin de gazına gelirken kaşlarını çatınca alnında beliren karışıklıkta Allah'ın adının yazdığına inandı!

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Kız kardeşi Dilan Polat ve Engin Polat'la beraber kara para aklama ve vergi kaçırma davasıyla tutuklanan Sıla Doğu, 13 Temmuz'da tahliye olmuştu.

Kız kardeşi Dilan Polat ve Engin Polat'la beraber kara para aklama ve vergi kaçırma davasıyla tutuklanan Sıla Doğu, 13 Temmuz'da tahliye olmuştu.

Dilan Polat'tan önce cezaevinden çıkan Sıla Doğu, Dilan Polat hayatımıza girdiğinden beri sık sık hikayelerinde gördüğümüz bir figür olsa da genel olarak daha sessiz sakin, içine kapanık yanıyla öne çıkıyordu.

Cezaevinden sonra iyice spiritüelliğe ve dine döndü. İki lafından biri 7-7-7 olan Sıla Doğu, Dilan Polat'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınarak yediği darbe sonucu sosyal medyayı kapatmasıyla bir anda hiç olmadığı kadar aktif olmaya başladı.

Geçtiğimiz gün Dilan Polat 10 gündür hikaye atmamasına ve uzaklaşmış olmasına rağmen hakkında haber yapan sitelere ateş püsküren Sıla Doğu, isim vermeden tehditler savurmuştu.

Geçtiğimiz gün Dilan Polat 10 gündür hikaye atmamasına ve uzaklaşmış olmasına rağmen hakkında haber yapan sitelere ateş püsküren Sıla Doğu, isim vermeden tehditler savurmuştu.

'Yaptıklarınız artık sınırları aşıyor ve siz artık gerçekten bir anneye, bir kadına zulmediyorsunuz. Eziyet ediyorsunuz, diri diri hayatta olan bir kadına eziyet ediyorsunuz' açıklamasında bulunmuş, kız kardeşinin psikolojik olarak çöktüğünü dile getirmişti.

Dilan Polat'ın 10 günlük sosyal medya molası geçtiğimiz saatlerde resmen sona erdi. Ana hesabından değil fakat @dilanpolatyedek isimli hesabından aynı eskisi gibi hikayeler paylaşmaya ve iş birliği reklamları yapmaya başlayan Dilan Polat tüm gözleri yeniden üzerine topladı. 

Bu sırada ablası Sıla Doğu'nun sabah saatlerinde Instagram hesabından paylaştığı videolar da sosyal medyada gündem oldu.

Sıla Doğu, takipçilerinin de gazına gelerek kaşlarını çattığında beliren kırışıklıkta Allah'ın adının yazdığına inandı...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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