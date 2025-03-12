Oldu O Zaman: Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu Kaşlarını Çatınca Beliren Kırışıklıkta Allah Yazdığına İnandı!

Dilan Polat'tan önce cezaevinden çıkan Sıla Doğu, Dilan Polat hayatımıza girdiğinden beri sık sık hikayelerinde gördüğümüz bir figür olsa da genel olarak daha sessiz sakin, içine kapanık yanıyla öne çıkıyordu.

Cezaevinden sonra iyice spiritüelliğe ve dine döndü. İki lafından biri 7-7-7 olan Sıla Doğu, Dilan Polat'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınarak yediği darbe sonucu sosyal medyayı kapatmasıyla bir anda hiç olmadığı kadar aktif olmaya başladı.