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Bu Hayatta Tarkan Olmak Vardı: Megastar'ın Ramazan Bayramı Konserinde Alacağı Ücret Dudağınızı Uçuklatacak!

Bu Hayatta Tarkan Olmak Vardı: Megastar'ın Ramazan Bayramı Konserinde Alacağı Ücret Dudağınızı Uçuklatacak!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.03.2025 - 18:09

Ramazan Bayramı'na günler kala ünlülerimizin de nerelerde sahne alacağı kesinleşmeye başladı. Geçtiğimiz saatlerde bir haber de Megastar'dan geldi. 

Bayramı kardeş ülke Azerbaycan'da, Bakü'de geçireceği öğrenilen Tarkan'ın konser için alacağı ücret dudakları uçuklattı! İddialar doğruysa, Tarkan Ramazan Bayramı'nda tek konserle 54 milyon TL kazanacak... 

Buyurun detaylara beraber bakalım!

Kaynak: https://muzikonair.com/tarkanin-bayra...
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Tarkan'a boşuna "Megastar" demiyor kimse... Hayatımıza girdiği ilk günden beri önce masmavi gözleri ve çapkın gülüşü, sonra da billur sesiyle kalbimizi çalan Tarkan, şimdilerin en çok kazanan, en popüler isimlerinden biri.

Tarkan'a boşuna "Megastar" demiyor kimse... Hayatımıza girdiği ilk günden beri önce masmavi gözleri ve çapkın gülüşü, sonra da billur sesiyle kalbimizi çalan Tarkan, şimdilerin en çok kazanan, en popüler isimlerinden biri.

Üstünden yıllar yıllar geçse de ülkemizde her zaman bir 'efsane' olarak anılacağı da kesin. 

'Kıl Oldum Abi' ile 1992 yılında tanıştığımız, sonra da hepimizi sesini duymadan, kendisini görmeden duramayacağımız kadar etkisi altına Tarkan, milyonların favorisi. Hatta sorarsanız, ülkedeki herkesin Pop müzik denilince aklına gelen ilk isimlerden biri!

Dünya tatlısı çekirdek ailesi, bizlerle zaman zaman paylaştığı gizemli olduğu kadar komik videolar derken son zamanlarda daha yakından takip edebildiğimiz Tarkan, öyle sürekli konser veren, sahne alan bir sanatçımız değil biliyorsunuz.

Dünya tatlısı çekirdek ailesi, bizlerle zaman zaman paylaştığı gizemli olduğu kadar komik videolar derken son zamanlarda daha yakından takip edebildiğimiz Tarkan, öyle sürekli konser veren, sahne alan bir sanatçımız değil biliyorsunuz.

Kendisinin konserleri genel olarak oldukça büyük konserler oluyor ve sık aralıklarla da gerçekleşmiyor. Zaten bu yüzden de ne zaman yeni bir konser haberi çıksa biletler jet hızıyla tükeniyor. Ücreti ne kadar olursa olsun sırf Tarkan'ı canlı canlı görmek için sıraya giriliyor! 

Önümüz Ramazan Bayramı biliyorsunuz, yakında tek tek ünlülerimizin nerelerde sahne alacağını ve bayram ücretini öğreniriz. Fakat bu sefer ilk ismimiz Tarkan!

Müzikonair'ın haberine göre, Tarkan'ın Ramazan Bayramı'nı kardeş vatan Azerbaycan'da geçireceği kesinleşti.

Müzikonair'ın haberine göre, Tarkan'ın Ramazan Bayramı'nı kardeş vatan Azerbaycan'da geçireceği kesinleşti.

Bakü'de konser verecek olan Megastar'ın konserden alacağı ücret ise resmen dudak uçuklattı.

İddialara göre Tarkan, Ramazan Bayramı'nda vereceği tek Bakü konserinden 1.5 milyon dolar yani aşağı yukarı 54 milyon TL alacak! Biletler henüz satışa çıkmadı. 

E ne diyelim... Tarkan olmak vardı bu hayatta!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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