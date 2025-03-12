Bu Hayatta Tarkan Olmak Vardı: Megastar'ın Ramazan Bayramı Konserinde Alacağı Ücret Dudağınızı Uçuklatacak!
Bu Hayatta Tarkan Olmak Vardı: Megastar'ın Ramazan Bayramı Konserinde Alacağı Ücret Dudağınızı Uçuklatacak!
Kaynak: https://muzikonair.com/tarkanin-bayra...
Ramazan Bayramı'na günler kala ünlülerimizin de nerelerde sahne alacağı kesinleşmeye başladı. Geçtiğimiz saatlerde bir haber de Megastar'dan geldi.
Bayramı kardeş ülke Azerbaycan'da, Bakü'de geçireceği öğrenilen Tarkan'ın konser için alacağı ücret dudakları uçuklattı! İddialar doğruysa, Tarkan Ramazan Bayramı'nda tek konserle 54 milyon TL kazanacak...
Buyurun detaylara beraber bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarkan'a boşuna "Megastar" demiyor kimse... Hayatımıza girdiği ilk günden beri önce masmavi gözleri ve çapkın gülüşü, sonra da billur sesiyle kalbimizi çalan Tarkan, şimdilerin en çok kazanan, en popüler isimlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya tatlısı çekirdek ailesi, bizlerle zaman zaman paylaştığı gizemli olduğu kadar komik videolar derken son zamanlarda daha yakından takip edebildiğimiz Tarkan, öyle sürekli konser veren, sahne alan bir sanatçımız değil biliyorsunuz.
Müzikonair'ın haberine göre, Tarkan'ın Ramazan Bayramı'nı kardeş vatan Azerbaycan'da geçireceği kesinleşti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın